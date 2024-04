La blessure de Jalen Suggs a fait très mal au Magic

Le Magic n’a pas perdu qu’un match face aux Cavaliers cette nuit, puisqu’il a aussi peut-être perdu Jalen Suggs, son arrière titulaire. Sur une aide défensive en premier quart-temps, l’ancien de Gonzaga est venu percuter le genou de Donovan Mitchell, s’écroulant instantanément au sol et attrapant son genou gauche. Plus inquiétant encore, le joueur est sorti avec l’aide de ses coéquipiers, sans pouvoir poser le pied à terre.

Une blessure décisive puisque le Magic va encaisser un 14-5 dans la foulée, pour se retrouver avec 12 points de retard (30-18) à la fin du premier quart-temps. Un écart qu’il ne parviendra jamais à combler.

« Cela coupe les ailes de votre équipe lorsque le premier rideau de votre défense se blesse, » déplore Jamahl Mosley. « Personne ne veut que des choses comme ça arrivent. Il est revenu en jeu mais, pendant un moment, cela nous a un peu sortis du match. »

Des nouvelles rassurantes

Effectivement, après des examens dans les couloirs du Rocket Mortgage FieldHouse et la pose d’une énorme genouillère, Jalen Suggs est finalement revenu en jeu en deuxième mi-temps. En tout, il aura tout de même joué 29 minutes pour 9 points à 2/5 au tir, 6 rebonds et 5 passes décisives. Même s’il n’était clairement pas à 100% de ses moyens, le joueur de Orlando a serré les dents pour ne pas laisser tomber ses coéquipiers.

« Je vais bien, » assure-t-il alors que les images laissaient craindre le pire pour son articulation. « J’ai pu terminer. Ce sera cool de rentrer à la maison et de me faire soigner pendant quelques jours. Nous jouons jeudi à 19h00, et je serai prêt. »

Mesurer les risques

Jamahl Mosley semble un peu plus prudent sur l’état du genou du 5e choix de la Draft 2021 : « Il souffrait un peu lorsqu’il est revenu. Nous l’évaluerons donc à notre retour à la maison. »

D’ailleurs, le coach d’Orlando a tenté de préserver son joueur en le laissant défendre sur Darius Garland plutôt que sur Donovan Mitchell. « Je pense que c’est en grande partie dû à la façon avec laquelle Donovan circule entre les écrans, et Jalen sera souvent touché. Il a très bien défendu loin du ballon et sur Darius. »

Comme les Sixers et les Lakers, le Magic est mené 2-0 avant de rentrer à Orlando. Les stats ne plaident pas en leur faveur puisque dans l’histoire, seules 5% des équipes sont parvenues à s’imposer dans une série après avoir perdu les deux premiers matches à l’extérieur. Si Jalen Suggs venait à déclarer forfait, ce serait encore plus compliqué.