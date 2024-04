Tout roule pour les Wolves et Anthony Edwards, qui a réussi son entrée en lice en playoffs en collant 33 points face aux Suns de Kevin Durant avec une toute nouvelle paire aux pieds, sa AE 1 en version Low. Le modèle est identique à la « Mid », avec un peu moins de mesh sur la partie supérieure pour réduire la hauteur.

L’arrière de Minnesota a porté pour la première fois ce modèle à la coupe plus basse avec un coloris « Mural ». En voici à présent un second officiellement dévoilé par adidas, baptisé « MX Grey ». La partie supérieure en mesh noir est complétée par du gris sur le logo du joueur sur la languette et les trois bandes sur le talon. Le reste, semelle comprise, ressort sous un motif « camouflage, dans un style inspiré de la Yeez Foam Runner de Kanye West.

Ce nouveau coloris de la A.E. 1 Low est également attendu dans le courant de l’été pour le grand public, à un prix annoncé à 110 dollars pour le marché américain.

