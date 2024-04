Malcolm Brogdon, le grand frère des Blazers dans l’inconnu

Vétéran laissé au repos en fin de saison après un souci au coude, Malcolm Brogdon entre dans cette intersaison avec une dernière année à 22 millions de dollars restant sur son contrat. Mais dans la belle galère de l’Oregon avec les Blazers, le meneur/arrière a laissé une belle impression.

Avec lui, qui a bouclé sa saison (de 39 matchs seulement) à 15.7 points et 5.5 passes de moyenne, très proche de ses moyennes en carrière, le tout à un très propre 44% de réussite aux tirs et 41% à 3-points, les Blazers ont fini avec un bilan de 15 victoires pour 24 défaites. Sans lui : 6 victoires pour 37 défaites !

« Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer [cet été] », a-t-il soufflé à The Oregonian. « En tout cas, je peux dire que j’ai beaucoup apprécié mon expérience à Portland. Ils ont de supers fans qui nous ont soutenu toute l’année. J’ai construit de très bonnes relations au sein de la franchise. C’est à peu près tout ce que je peux vous dire. »

Pendant la saison, les Blazers ont déjà essayé de lui trouver preneur au moyen d’un échange, mais les offres n’ont pas satisfait Joe Cronin et son équipe. Alors que les Knicks semblaient pourtant très intéressés…

« Si on est en bonne santé, on peut avoir une chance de jouer le play-in, au minimum »

D’une grande aide pour stabiliser la mène aux côtés des jeunes, et forcément inexpérimentés, Scoot Henderson (38% aux tirs dont 32% à 3-points) et Shaedon Sharpe (40% aux tirs dont 33% à 3-points), Malcolm Brogdon semble en tout cas avoir pris goût à son rôle de grand frère à Portland.

Mais il aspire forcément à mieux, lui qui entrera dans sa neuvième saison pro, à la rentrée prochaine.

« Cette saison a clairement été plus mentale que physique. J’ai essayé de m’adapter et d’être le sage du vestiaire, celui que les jeunes joueurs viennent voir pour des conseils, des astuces et de la structure. J’ai apprécié ce rôle et j’ai vraiment apprécié être avec les gars. »

Qu’il soit encore là ou pas la saison prochaine, Malcolm Brogdon ne souhaite qu’une chose à cette jeune équipe des Blazers : la santé.

« Cette équipe a de très bons éléments. Mais il faut qu’elle puisse disposer de toutes ses forces vives. C’est très important pour n’importe quelle équipe, mais encore plus pour celle-ci qui a connu beaucoup de blessés cette année. Si on est en bonne santé, on peut avoir une chance de jouer le play-in, au minimum. »

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 Total 440 29 46.3 39.0 87.3 0.8 3.4 4.2 4.7 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.