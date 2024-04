Kristaps Porzingis et les Celtics face au casse-tête de la défense du Heat

La victoire de Miami à Boston dans le Game 2 possède plusieurs explications. La première, la plus naturelle et la plus forte, c’est l’adresse à 3-pts avec le superbe 23/43 derrière l’arc. La deuxième, c’est la défense qui a gêné les Celtics, qui n’ont eu que Jaylen Brown et Jayson Tatum pour être dangereux (61 points sur 101).

« On savait que ce ne serait pas facile », explique le second. « Il y a de l’histoire entre ces deux clubs, notamment ces dernières années. Ce sont les playoffs aussi, et face à cette équipe, ça n’est jamais comme on s’y attend. »

Privé de Jimmy Butler, Terry Rozier mais également Josh Richardson à l’extérieur, le Heat n’a pas, sur le papier, les armes pour lutter face à la meilleure équipe de la saison régulière. Mais avec de grosses ressources mentales et aussi techniques, tout est possible.

Pousser les Celtics à trop réfléchir face à l’imprévisible

Notamment en défense, illustrée par la prestation de Kristaps Porzingis. Les duels en saison régulière avaient montré que l’intérieur allait faciliter la vie des Celtics face aux schémas défensifs d’Erik Spoelstra.

Dans ce Game 2, le Letton a été étouffé avec 6 points à 1/9 au shoot et deux ballons perdus. Jamais à l’aise ni en bonne position, il a subi les événements, le Heat refusant de le laisser s’installer poste bas.

« Ils vous forcent à réfléchir. Ils font quelque chose sur une possession, puis une autre sur la suivante, puis encore une nouvelle celle d’après », remarque l’ancien de New York et Dallas. « Ils changent en défense, puis ne le font plus. Donc ça bloque un peu, car on commence à trop réfléchir et on se précipite. »

Joe Mazzulla et ses joueurs n’ont pas su trouver une solution pour relancer Kristaps Porzingis, piégé et englué du début à la fin. Ce sont donc Jaylen Brown et Jayson Tatum qui ont fait le travail pour tenter de revenir, mais le jeu collectif des Celtics était loin de son meilleur niveau.

« Je pense qu’on doit être plus créatif », répond Jayson Tatum. « Les playoffs, ce sont des histoires d’ajustements d’un match à l’autre et le Heat l’a fait. Ils ne nous facilitent pas la vie pour attraper la balle, pour servir aisément Porzingis. Ils nous ont rendus la vie difficile. Notre boulot, c’est de réagir en temps réel, comme on peut le faire d’un match à l’autre. »

« Ils sont bien coachés. Ils ont mis en place un bon plan pour ce match, ils avaient confiance et ils ont fait ce qu’ils voulaient faire. On doit répondre », poursuit Jaylen Brown, avant le Game 3 en Floride samedi soir.