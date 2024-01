Kristaps Porzingis, l’arme de solution massive pour les Celtics

Alors que la soirée se déroulait parfaitement à Miami, les fans de Boston ont eu une petite frayeur en troisième quart-temps. Kristaps Porzingis s’effondre, après s’être tordu la cheville gauche. Il ne reviendra pas de la rencontre.

Mais pas de panique, son entorse n’est pas grave. « J’ai défendu sur un shoot de Bam Adebayo et je suis retombé sur son pied. Je me suis tordu la cheville », raconte le Letton. « Ce n’est pas bien grave. Sur le moment, ça m’a fait mal, mais je me sens mieux maintenant. »

Les Celtics peuvent donc souffler. Avant ça, ils n’ont pas tremblé quand l’intérieur a quitté le parquet car ils avaient écrasé le Heat avec leur attaque et la fin de partie s’est déroulée sans accroc. Et si Boston a autant régalé, c’est grâce notamment à Kristaps Porzingis.

C’est lui, avec ses 14 points, qui a lancé les Celtes dans le premier quart-temps. L’ancien des Knicks terminera avec 19 points en 20 minutes, à 6/9 au shoot dont un parfait 3/3 à 3-pts. Les Floridiens n’ont jamais trouvé la solution pour le limiter, ni pour ralentir les Celtics, qui ont inscrit 143 points.

« Ils ont fait plusieurs choses mais ils ont eu du mal à nous arrêter. Peu importe ce qu’ils ont tenté, on avait une réponse. Je pense que c’est ce que je peux apporter à cette équipe », analyse-t-il. « Quand ils veulent changer, on en profite et j’ai pu sortir la balle quand j’étais pris à deux, et on a eu des shoots ouverts. J’ai joué mon jeu et j’ai eu des tirs ouverts grâce à Derrick White, Jaylen Brown ou Jayson Tatum. On a beaucoup d’armes et quand ça tourne bien, on est vraiment difficile à arrêter. »

Une menace à l’intérieur et à l’extérieur

Jimmy Butler s’est par exemple retrouvé deux fois sur « KP » en premier quart-temps. Profitant de sa taille, ce dernier a enchaîné deux paniers à mi-distance. Plus tard, la défense de zone n’a pas réussi à ralentir le jeu collectif des Celtics.

« C’est énorme », juge Jaylen Brown sur l’impact de son coéquipier. « On ne le voit pas tous les soirs, mais dans des soirées comme ça, on le voit de manière plus claire. En première période, il ne prend que neuf shoots et marque 19 points. C’est une menace, les équipes doivent le respecter à 3-pts et, avec sa taille, près du cercle. En sachant qu’on a une telle présence près du panier, il permet à tous les autres joueurs d’avoir de la liberté. »

Plus fluide et meilleur shooteur qu’un Al Horford et bien plus offensif et talentueux qu’un Robert Williams III, Kristaps Porzingis peut devenir une arme de destruction massive pour Boston en cas de nouvelle série de playoffs contre Miami. Pour rappel, sur les quatre dernières saisons, il y a eu trois finales de conférence entre les deux équipes (2020, 2022 et 2023).

« Il nous rend très difficile à jouer offensivement », résume Jayson Tatum. « Avoir un joueur de cette taille qui peut shooter, ça offre des avantages dans les duels. La défense doit faire des choix. Si elle change et met un petit, on peut le servir. Si elle lui laisse de l’espace de loin, il peut frapper à 3-pts. Avec lui, on impose plusieurs défis aux autres équipes. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 32 30 52.5 35.0 83.7 1.7 5.2 6.8 2.0 2.9 0.7 1.6 1.9 19.5 Total 434 31 45.7 35.8 82.8 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.