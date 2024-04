Les shooteurs du Heat avaient bien révisé leurs mathématiques

« Je comprends le calcul : on ne veut pas perdre de 30 points dans un secteur en particulier. Il faudra sans doute trouver un équilibre, car on ne va pas les limiter à 25 (3-points) et on ne veut pas en tirer 50, ce n’est pas réaliste »

Après le Game 1, Erik Spoelstra avait résumé le problème de son Heat, confronté à des Celtics qui ont fait du 3-points leur principale arme offensive. Avec leur 12/37 dans l’exercice, les Floridiens n’avaient pas pu rivaliser avec le 22/49 de leurs adversaires. Mais le plan irréaliste du coach de Miami est presque devenu réalité…

Car dans le Game 2, le Heat a complètement inversé la tendance, pour finir la rencontre à 23/43 (record de franchise en playoffs) derrière la ligne à 3-points, alors que les Celtics étaient eux limités à 12/32 !

« Je pense qu’on a réalisé qu’être passif (comme shooteurs) nous faisait du mal » explique Caleb Martin, sifflé par les fans de Boston mais qui a encore fait très mal aux Celtics avec son 5/6 dans l’exercice. « On jouait simplement comme ils l’attendaient. On est de trop bons shooteurs pour hésiter derrière la ligne à 3-points. »

Le Heat est pourtant une équipe moyenne au niveau de l’adresse extérieure, avec le 12e pourcentage de réussite (37%) en saison régulière, et la 19e place au niveau du nombre de 3-points réussis par match (12.5).

Joe Mazzulla ne veut pas surréagir

En l’absence de Jimmy Butler, Terry Rozier et Josh Richardson, la force de frappe se réduisait encore davantage, mais les hommes d’Erik Spoelstra en sont revenus à une solution mathématique simple : 3>2. Attendus par les Celtics sur leurs attaques du cercle, ils ont dégainé beaucoup plus vite, et beaucoup plus librement, à 3-points.

« On a tellement douté de nous lors de nos campagnes de playoffs, avec des gens qui disaient qu’on ne pouvait pas faire des trucs qu’on a fini par faire » résumait Bam Adebayo. « Pour moi et mon équipe, on ne va pas perdre confiance maintenant. On est dos au mur. Tout le monde est contre nous, alors on utilise cette énergie. »

Cette équipe manque d’impact offensif et de shooteurs ? Tyler Herro répond par un 6/11 de loin, bien aidé par le 5/6 de Caleb Martin, le 3/4 de Nikola Jovic, le 3/5 de Haywood Highsmith ou le 3/6 de Jaime Jaquez Jr.

Mais Joe Mazzulla prévient qu’il ne faut pas surréagir à la performance des shooteurs floridiens. « Nous devons trouver un équilibre, car beaucoup de leurs shooteurs sont aussi bons pour attaquer le cercle. Nous devons trouver un équilibre, pour gêner les tirs sans pour autant ouvrir un autre aspect du jeu », conclut le coach des Celtics.