Au Heat, l’important, c’est les 3-points

En affrontant les Celtics au premier tour, le Heat savait qu’il allait devoir faire face à une potentielle pluie de paniers à 3-points. Ça n’a pas raté lors de la première manche largement remportée par les C’s.

Huit joueurs ont été utilisés par Joe Mazzulla et tous ont marqué au moins une fois derrière l’arc (une première dans l’histoire des playoffs). Et même deux tentatives converties chacun si on écarte la contre-performance en la matière de Jayson Tatum (seulement 1/8).

Bilan des comptes : 22 paniers à 3-points, un record de franchise en playoffs, sur 49 tentatives. Là où les Floridiens ont été beaucoup moins prolifiques en la matière (12/37). Après trois quart-temps, Boston avait inscrit 42 points de plus que Miami derrière l’arc. Et avait réussi plus de tirs à 3-points dans cette troisième période (7) que le Heat n’en avait réussi pendant tout le match à ce stade (5).

Les Celtics sont les rois du 3-points cette saison

« Je comprends le calcul : on ne veut pas perdre de 30 points dans un secteur en particulier. Il faudra sans doute trouver un équilibre, car on ne va pas les limiter à 25 (tentatives) on ne veut pas en tirer 50, ce n’est pas réaliste », juge Erik Spoelstra conscient des tendances des deux équipes.

Car cette saison, les Celtics sont l’équipe qui marque le plus de paniers primés chaque soir (16,5), en tente le plus (42,5) en étant l’une des formations les plus adroites en la matière (38,8%). Là où les Floridiens, en plus d’être un peu moins adroits (37%), sont surtout moins gourmands (12,5/33,7). En gros le Heat était parfaitement dans ses quotas lors du Game 1 et les Celtics un peu au-dessus.

« On est conscients qu’on ne va pas nécessairement en prendre autant qu’eux, mais l’écart ne peut pas être ce qu’il était dans le premier match », complète Duncan Robinson, l’un des principaux atouts du Heat dans ce secteur (1/3 derrière l’arc ce soir-là).

Pas simple en faisant face à de bons shooteurs (Jrue Holiday, Sam Hauser et Al Horford tous à plus de 41%), là où le Heat est globalement moins armé. C’est d’autant plus vrai en l’absence de Jimmy Butler et Terry Rozier.

En saison régulière, les Celtics ont battu à trois reprises le Heat en convertissant 18 paniers à 3-points en moyenne, avec 46% de réussite de loin.