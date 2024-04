Avec un Jayson Tatum en triple-double, les Celtics matent le Heat

Vingt-et-une secondes. C’est le temps pendant lequel le Heat n’aura pas été mené au score dimanche au TD Garden. Les 21 premières secondes du Game 1 auront été les seules de répit pour la troupe d’Erik Spoelstra. Les Celtics ont été impitoyables devant un public surchauffé par trois premières minutes de rêve, conclues par un 14-0. Parfaitement lancés avec un 7/9 au tir, les locaux ont connu un léger temps de décompression après cinq minutes et la sortie de Jayson Tatum. Les joueurs de Joe Mazzulla ont usé, et même parfois abusé, du shoot lointain (6/18 après 12 minutes !) permettant au banc de Miami d’effectuer un rapproché, +5 après un quart-temps.

Mais à force d’insister sur chaque petit espace laissé par le Heat derrière l’arc, les Celtics ont permis à Sam Hauser de régler la mire avant de prendre feu : quatre paniers à 3-points en trois minutes ! Après avoir inscrit 26 points durant le premier acte, Boston en a passé 22 dans les cinq premières minutes du deuxième quart-temps, avec un 9-0 comme point d’orgue. Cliniques pour faire payer aux Floridiens leur moindre erreur sur balle perdue comme au rebond offensif, les Celtics n’ont cette fois plus relâché la pression.

Un écart maximum de +34

En tête 60-45 au repos, le numéro un de l’Est a continué son festival de loin pour enfoncer son adversaire. Combatif en première période, le Heat a ressemblé à ce que l’on pouvait craindre d’une équipe sans Jimmy Butler ou Terry Rozier. Jaime Jaquez Jr (16 points) a bien tenté de reprendre le flambeau offensivement mais le rookie était bien trop seul. Jaylen Brown et Derrick White, jusque-là plutôt discrets offensivement, passaient à leur tour dix points avec deux shoots lointains dans le troisième quart pour mettre fin au maigrelet suspense.

Le dernier quart-temps a au moins confirmé la résilience du Heat, pas du genre à jeter l’éponge. Miami, avec un Delon Wright incandescent à 5/5 aux tirs, a enfin trouvé un peu de réussite de loin pour empêcher le cavalier seul de Boston. Trop faciles, voire laxistes, les Celtics ont joué à se donner seuls des frayeurs, voyant leur écart fondre 34 à 13 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics inarrêtables de loin. Voir Boston faire la différence par la qualité de ses shooteurs n’a rien d’une surprise. Voir Miami incapable de limiter la pluie de tirs à 3-points des Celtics l’est bien davantage. Ils terminent à 22/49, avec plus de la moitié de leurs tirs réussis ce dimanche derrière l’arc. Quatre tirs primés pour Derrick White, Sam Hauser et Kristaps Porzingis, chacun des joueurs avec au moins une réussite… Une démonstration.

– De Herro à zéro. Déterminant dans le match de la qualification du Heat contre Chicago, Tyler Herro a montré un tout autre visage dans le Massachusetts. L’arrière de Miami a disparu, empêtré dans la défense des Celtics. Il termine à 11 petits points, à 4/13 au tir. On voir mal comment Miami peut espérer quoi que ce soit sans davantage d’apport de son meilleur scoreur extérieur. Le contraste avec Bam Adebayo (24 points à 10-18) et peut-être plus encore avec Jayson Tatum, en triple-double en face, n’en est que plus frappant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.