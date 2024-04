Donovan Mitchell : « Peu importe qu’ils gagnent de 60 points, ce n’est qu’une victoire »

24 avril 2008, LeBron James et ses Cavs s’effondrent sévèrement sur le parquet des Wizards : -36 au compteur (108-72). Cette défaite au premier tour des playoffs a été effacé des livres d’histoire cette nuit. Donovan Mitchell et les siens ont perdu de 38 points face au Magic, soit la pire défaite de l’histoire de la franchise en playoffs.

À l’issue de la rencontre, le discours de l’arrière de Cleveland rejoint celui de son coach, JB Bickerstaff : les Floridiens ont donné le ton d’entrée de jeu, pas eux. « C’est une leçon prise sur l’importance du début de match et sur le fait de donner le ton. Ils l’ont donné, on a essayé de répondre et on a eu du mal à le faire », constate le coach. Menée de 10 points après douze minutes de jeu, son équipe a explosé dans un troisième quart-temps perdu avec 19 points d’écart (35-16). Et l’écart a grimpé, grimpé…

« J’ai l’impression qu’on a inversé les rôles. Quand on était à domicile, on est venu avec beaucoup d’énergie, avec une grosse dimension physique, et ils ont fait la même chose avec nous et on n’a pas répondu tout de suite », regrette Jarrett Allen, limité à huit rebonds captés, contre… 38 en tout sur les deux premiers matchs.

Donovan Mitchell regrette d’ailleurs le manque de répondant de sa formation dans cette bataille clé du rebond, largement perdue (51-32), avec notamment ces 14 rebonds offensifs qui ont fait mal aux Cavaliers. « Ce n’est pas seulement l’histoire des intérieurs, ce sont aussi les arrières », note toutefois l’arrière, limité de son côté à 13 points, 7 passes et 5 rebonds cette nuit.

Un écart à domicile et à l’extérieur

Outre le fait que de trop nombreux tirs ouverts ont été manqués par ses coéquipiers et lui, l’ancien du Jazz estime avoir aussi été victime de prises à deux du Magic. « Les deux premiers matchs, ils n’en faisaient pas vraiment, c’est ce qu’ils ont fait ce soir pour me priver du ballon. […] On savait qu’ils allaient frapper fort, mais on doit trouver un moyen de marquer et cela commence par moi. »

Ce dernier ne semble pas vouloir s’inquiéter de l’ampleur de l’écart final. « Le message dans le vestiaire était que peu importe qu’ils gagnent de 60 ou d’un point, ce n’est qu’une victoire. On ne gagne pas deux fois en s’imposant par plus de 20 points, il faut donc garder cette perspective. Au final, on aurait pu perdre de 20 ou 40 points, ça n’a pas d’importance. Ce n’est qu’une victoire », se détache-t-il ainsi.

Après tout, les compteurs seront remis à zéro pour la 4e manche samedi prochain. Mais si les Cavs veulent conserver leur avantage dans la série, ils devront montrer autre chose. Ce que réclame JB Bickerstaff.

« On est capables de faire les petites choses qui ont un impact pour gagner. Le jeu du rebond, les ’50/50 balls’, la dimension physique… Toutes ces choses qu’on faisait à domicile, cela ne change pas parce qu’on est à l’extérieur. Et cela ne change pas en raison d’un match où on n’a pas été capable de le faire. »