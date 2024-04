Les Bucks privés de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ?

Nouvelle inquiétude côté Bucks. Après le mollet de Giannis Antetokounmpo qui se rapproche doucement des terrains, c’est au tour de la cheville de Khris Middleton de faire des siennes. L’ailier de Milwaukee n’a pas pris part à la séance d’entraînement de jeudi et il est listé comme « incertain » pour la rencontre de ce soir, la faute à une entorse de la cheville droite. Rappelons que le champion olympique a déjà manqué 27 rencontres cette saison.

Khris Middleton s’est blessé en marchant sur le pied de Pascal Siakam lors du premier quart-temps de la défaite de mercredi. Après un rapide passage au vestiaire, il avait repris sa place en fin de premier quart-temps, et avait même joué 36 minutes malgré cette entorse de la cheville.

Où en est Giannis Antetokoumpo ?

Toutefois, les Bucks ont connu des petites blessures tout au long de la saison et ont déjà joué à plusieurs reprises sans Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton comme l’explique Brook Lopez.

« Nous avons déjà connu des matchs comme ça cette saison », rappelle le pivot. « Nous y sommes préparés. Nous avons tout vu. Évidemment, nous préférerions qu’ils jouent. Mais s’ils ne peuvent pas, ils doivent faire le maximum pour rester en bonne santé, et nous serons prêts. »

Où en est d’ailleurs Giannis ? « Il a beaucoup bossé aujourd’hui, sans doute le plus depuis sa blessure » explique Doc Rivers, alors que son leader s’est entraîné à part de ses coéquipiers. « Il se rapproche… Mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je le vois bouger, et dans ma tête, je me dis qu’il est proche. Mais est-ce que c’est pour un ou quatre jours, je n’en sais rien. »

Les Bucks pourraient donc jouer ce premier match à Indianapolis sans leur duo historique. Ce qui ne va évidemment pas arranger leurs affaires alors qu’ils se rendent chez les Pacers pour récupérer l’avantage du terrain.