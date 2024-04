Kawhi Leonard encore en recherche de rythme

Avec 35 minutes dans le Game 2 face aux Mavericks, Kawhi Leonard a rassuré sur le plan physique. Pour son retour, il a tenu dans un match de playoffs même si, évidemment, il manquait de rythme et n’a pas fait une grande prestation avec 15 points à 7/17 aux tirs, 7 rebonds et 4 interceptions.

Peut-on imaginer l’ailier des Clippers jouer autant, voire plus, ce vendredi soir pour le Game 3 à Dallas ?

« Je n’en sais rien encore », répond Tyronn Lue. « On doit en parler avec l’équipe médicale. Je ne sais pas si on va augmenter ses minutes, mais il se sent bien. On espère qu’on pourra le faire jouer 46 minutes, comme d’autres. »

Le coach peut s’amuser des choix de Jason Kidd et Tom Thibodeau (Luka Doncic a joué 46 minutes dans le Game 2, Jalen Brunson 45 jeudi face aux Sixers), il sait qu’avec 23 jours d’absence, Kawhi Leonard manque de condition physique, et donc de rythme. On ne revient pas aussi facilement trois semaines après, en playoffs en plus.

« Ce ne sont pas forcément des tirs, plus une question de timing », précise Tyronn Lue sur le signe d’un retour au meilleur niveau du double MVP des Finals. « C’est comprendre le rythme de l’attaque, retrouver la cadence. Je ne crois pas que ce soit forcément prendre plus de shoots. C’est surtout trouver ses positions et comment. »

Comme le coach l’explique, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors est déjà monté en puissance dans la deuxième manche, perdue par Los Angeles, avec une seconde période plus aboutie que la première, preuve que le rythme revient un peu au fil des minutes sur le parquet. « Mentalement, il a passé le cap : il se sent bien, il peut jouer. Ça s’est vu dans le troisième quart-temps », se réjouit en tout cas l’entraîneur californien.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.