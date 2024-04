Un retour perdant pour Kawhi Leonard

Certes, les Clippers se sont inclinés (96-93) dans la deuxième manche de la série contre les Mavericks, mais ils ont eu la bonne surprise d’enregistrer le retour de Kawhi Leonard. Le double MVP des Finals n’avait plus joué depuis le 31 mars et un match de saison régulière face aux Hornets à cause d’une inflammation au genou.

Preuve que ça va mieux, Kawhi Leonard a tout de même joué 35 minutes face aux coéquipiers de Luka Doncic. L’occasion de retrouver du rythme, même s’il faut vite rattraper le temps perdu.

Retrouver du rythme

« Je dois juste retrouver du rythme et essayer de gagner des matches » explique « The Klaw », qui a tout de même noté que l’attaque des Clippers s’était trop figée durant la rencontre. « C’est mon premier match en vingt et quelques jours… Donc je n’évalue pas encore ma condition physique. Mais nous devons faire mieux sur le plan collectif, et cela commence par moi. Même si je manque de cardio, je dois trouver un moyen d’y parvenir. »

Pour sa part, Tyronn Lue n’a pas l’air inquiet sur la forme de son joueur. Il l’a laissé longtemps sur le parquet et semble satisfait de la prestation de Kawhi Leonard. « Il a fait du bon boulot. Il n’a pas essayé de forcer quoi que ce soit en première mi-temps. Il a laissé le jeu venir à lui et lorsque nous étions à -9 dans le troisième quart-temps, il a pris le jeu à son compte sur des rebonds offensifs et des interceptions. »

Bien présent en défense

À l’arrivée, Kawhi Leonard compile 15 points à 7/17 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives mais également 4 interceptions et 1 contre. Son 0 sur 5 à 3-points traduit bien ce manque de rythme, voire de condition physique. En revanche, sur le plan défensif, il a répondu présent.

« Je l’ai trouvé très actif dans le troisième quart-temps, » poursuit Tyronn Lue. « Il a mis quelques claquettes sur des rebonds offensifs pour se remettre dedans. Pour ce qui est du rythme, de son jeu et des tirs, cela viendra. Mais défensivement avec ses interceptions, ses passes déviées, cela a fait du bien de l’avoir sur le terrain. »

Blessé lors de ses deux dernières campagnes de playoffs (face à Utah en 2021 et face à Phoenix en 2023), Kawhi Leonard revient cette fois en jeu au cœur d’une série. Mais il va tout de même falloir que le genou tienne pour reprendre l’avantage du terrain, et viser une qualification au second tour.