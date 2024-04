Malgré le retour de Kawhi Leonard, Luka Doncic et Dallas égalisent !

À la rue pour débuter le Game 1, les Mavs ne font pas de faux départ dans ce Game 2. Leur défense est au rendez-vous et les Clippers retombent tout de suite dans leurs travers en abusant d’isolations et de tirs rapides.

En face, Luka Doncic donne le ton. Il marque douze points en premier quart-temps et ses deux tirs primés lancent un 9-1 qui permettent à Dallas de faire l’écart (23-15).

Les hommes de Tyronn Lue rectifient toutefois le tir. Ils passent un 11-2 à leur adversaire à cheval sur les deux premiers quart-temps pour reprendre l’avantage (26-25). À l’exception de Paul George (22 points) et de James Harden (22 points, 8 passes, 6 rebonds), ce sursaut n’est que de courte durée pour les Clippers et le duo Doncic – Irving en remet une couche pour redonner sept points d’avance aux Mavs (37-30). Dallas rate cependant l’occasion de prendre le large. Ils perdent six ballons et permettant à Los Angeles de rester en embuscade (45-41).

PJ Washington important sur la fin

Malgré la maladresse des deux équipes, les stars répondent à l’appel. Kyrie Irving (23 points) et Luka Doncic continuent de plus bel, marquant 15 des 20 points de leur équipe en troisième quart-temps, mais le réveil de Kawhi Leonard (15 points) permet aux Clippers de revenir à égalité (55-55). Trois lancers-francs de James Harden mettent même L.A. devant mais un lay-up de Luka Doncic au buzzer garde les deux équipes dos à dos (65-65).

Alors que les seconds couteaux de Dallas continuent de rater des tirs ouverts de loin, Norman Powell et Ivica Zubac lancent un 7-2 qui donnent aux Clippers leur plus grand avantage de la rencontre (73-67). Les Mavs répliquent aussitôt. Jusqu’ici à 2/7 aux tirs, P.J. Washington (18 points) marque cinq points de suite, avant que deux 3-points de Doncic puis Irving ne terminent un 14-0 qui laisse la Crypto.com Arena sans voix (81-73) !

Paul George ramène les Clippers à -3, mais avec deux minutes à jouer, les Mavs tuent le match. Une prise à deux sur Luka Doncic se termine en tir primé pour Maxi Kleber, avant que le Slovène ne décoche un stepback sur la tête de James Harden pour mettre Dallas à +9 (90-81) ! Luka Doncic rugit de plaisir, les Mavs rentrent à Dallas avec l’avantage du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Clippers au point mort. Étincelant lors du premier match, les Clippers sont retombés dans leurs travers de la fin de saison. Au lieu de faire preuve d’altruisme, ils ont abusé des un-contre-un et des possessions avec moins de trois passes. Ils ont terminé la rencontre à 36% aux tirs et 26% à 3-points. Seuls Paul George et James Harden ont été en réussite, alors que le trio Mann – Westbook – Powell a terminé à 6/26 aux tirs. Les hommes de Tyronn Lue devront retrouver du rythme à Dallas pour récupérer l’avantage du terrain.

– Et soudain, le déluge. Comme lors du Game 1, Luka Doncic et Kyrie Irving ont été au rendez-vous mais leurs coéquipiers étaient de nouveau sans réussite. Ils étaient à 9/24 aux tirs et 2/6 à 3-points après trois quart-temps. À -6 avec neuf minutes à jouer, les Mavs ont réglé la mire. Les dix points de P.J. Washington ont enfin fait payé la défense des Clippers. L’ancien Hornet et Maxi Kleber ont fait 3/4 de loin pour venir seconder le 3/4 du duo Doncic – Irving. Les Mavs ont donc mis 6 de leurs 14 tirs à 3-points en dernier quart-temps pour faire la différence et égaliser dans la série.

– Retour discret pour Kawhi Leonard. De retour après avoir raté le premier match de la série, Kawhi Leonard n’a pas pesé sur la rencontre. Il a terminé avec 15 points à 7/17 aux tirs, 7 rebonds, et 4 interceptions. À l’image de ses coéquipiers, il a manqué de rythme pendant toute la partie.

