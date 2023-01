Grâce à un Jalen Green record (42 points), Houston gagne enfin !

Tout juste battus à Minneapolis (113-104), les Rockets retrouvaient les Wolves, cette fois à domicile. Rudy Gobert était de retour après trois matchs d’absence, et encore deux avant où il n’avait quasiment pas joué à cause de douleurs à l’aine. Mais le Français s’est fait voler la vedette par Jalen Green.

Car s’il s’était complètement raté lors du dernier duel entre les deux clubs, avec seulement 10 points à 3/13 au tir, l’arrière a cette fois explosé, établissant son record en carrière avec 42 points à 15/25 au shoot !

D’Angelo Russell (30 points, 7 passes) était pourtant plutôt en jambes, et Anthony Edwards (31 points) a bien tenté d’arracher la victoire sur la fin, mais Jalen Green et ses coéquipiers ont tenu, réussissant les paniers et les lancers-francs qu’il fallait pour mettre fin (119-114) à leur série de 13 défaites consécutives…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La série de 13 défaites de Houston prend fin. Le dernier succès des Rockets remontait au 26 décembre, lors d’un déplacement à Chicago. Depuis, le club de Stephen Silas avait donc enchaîné 13 revers. Un mois de défaites qui a donc pris fin, même si Houston garde le bonnet d’âne de la NBA (11 victoires – 36 défaites).

– Des Wolves sur courant alternatif. Chris Finch continue de se gratter la tête avec ce groupe, capable dans le même match d’alterner le bon, le moins bon et le très mauvais. Apathiques en début de match, intéressants par séquences, déconnectés sur d’autres, carrément désespérés sur la fin, Anthony Edwards et ses camarades passent par tous les états. Et c’est bien le problème. « Vous êtes ce que vous faites de façon répétée » explique le coach. « On a souvent eu du mal avec ce genre de matchs, au niveau de la concentration. Ça fait partie du problème, et puis on n’a pas eu assez de gars qui ont bien joué aussi. »

– Le baroud d’honneur de Minnesota. Un drôle de caractère illustré par cette fin de match, où un panier de Jalen Green et une interception de Kenyon Martin Jr. offraient 9 points d’avance (109-100) aux Rockets dans la dernière minute. Anthony Edwards et ses camarades vont alors se réveiller pour tenter le hold-up. Trop tard.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Green. Il avait déjà claqué deux fois 41 points mais l’arrière a donc fait encore mieux avec 42 points. Surtout, il n’a perdu qu’un seul ballon et a joué dans le rythme de l’attaque, attaquant les intervalles et n’hésitant pas à d’abord faire circuler le ballon pour conclure l’action en bout de chaîne. Comme l’expliquait Stephen Silas après la rencontre, il avait semblé perdu face aux différentes défenses des Wolves lors des deux derniers matchs (9 puis 10 points) entre les deux équipes. Cette fois, il savait comment les attaquer et les sanctionner.

✅ Tari Eason. Même s’il a raté un layup tout cuit, ce qui a permis à Anthony Edwards de se moquer de lui, Tari Eason a été précieux pour les Rockets, notamment en début du match. Présent au rebond, il apporte une énergie positive à son équipe (11 points, 9 rebonds) en l’absence de Jabari Smith Jr.

✅⛔ Anthony Edwards. Ces Wolves ressemblent énormément à Anthony Edwards car l’arrière/ailier est aussi sur courant alternatif. Capable de dynamiter les défenses par séquences, ou de prendre un match à son compte des deux côtés du terrain, il peut aussi toujours sortir mentalement de la rencontre, en perdant des ballons et en arrêtant de faire les efforts défensifs nécessaires. Il finit avec le pire +/- du match (-15) et ce n’est pas un hasard.

LA SUITE

Houston (11-36) : les Rockets vont tenter d’enchaîner face aux Wizards, demain soir (02h00)

Minnesota (24-25) : les Wolves vont essayer de revenir à l’équilibre chez les Pelicans, demain soir aussi (02h00)