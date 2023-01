Milwaukee écrabouille Detroit pour le retour du duo Giannis/Middleton

Après leur parenthèse parisienne de la semaine dernière, les Pistons étaient de retour aux affaires, accessoirement dans le Michigan, pour y accueillir des Bucks au grand complet ! En effet, ce match marquait les retours de Giannis Antetokounmpo (29 points, 12 rebonds) et Khris Middleton (8 points, 4 passes), absents depuis respectivement deux et cinq semaines.

La reprise du tandem All-Star de Milwaukee s’est d’ailleurs passée sans encombre, puisque la franchise du Wisconsin a écrasé tranquillement Detroit sur son parquet (150-130), le soir où le regretté Bob Lanier —passé par les deux équipes— était honoré.

Une rencontre où les défenses sont restées aux vestiaires, mais dominée de la tête et des épaules par les visiteurs, qui n’ont jamais été menés au score et qui ont compté jusqu’à 33 points d’avance au tableau d’affichage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Retour tonitruant pour Giannis Antetokounmpo. Il ne lui a fallu que quelques possessions pour reprendre sa marche en avant. Après huit minutes d’un premier quart-temps où il a régné en maître sur cette rencontre, le « Greek Freak » affichait déjà la bagatelle de 20 points (à 6/6 aux tirs, 2/2 à 3-pts et 6/7 aux lancers…), sans donner l’impression de forcer quoi que ce soit. Il a ensuite été plus en retrait, compte tenu de la force de frappe collective des Bucks, mais cette reprise a assurément dû rassurer les fans des champions 2021. Et dire que l’on ne l’avait pas vu jouer depuis deux semaines…

— Suspense inexistant. Un 49-24 au bout de douze petites minutes a suffi aux Bucks pour se mettre à l’abri. Inarrêtables dans le premier quart-temps (75% aux tirs, 58% à 3-pts, 12 passes décisives et 7 interceptions…), la franchise du Wisconsin a roulé sur ces pauvres Pistons, écrasés par la puissance de ce collectif sublimé par Giannis Antetokounmpo. Trop faciles, les joueurs de Mike Budenholzer n’ont donc jamais été inquiétés et, à l’arrivée, ils ont infligé une véritable correction à Detroit, sans perdre de vue leur objectif : gagner, si possible avec la manière, pour signifier qu’ils sont prêts à tout casser lors de la seconde partie de saison.

— Khris Middleton, « l’autre » revenant. Dans l’ombre de Giannis Antetokounmpo, « Khash Money » effectuait lui aussi son retour à la compétition. Utilisé une quinzaine de minutes, accessoirement en sortie de banc, il a profité de la faiblesse adverse et de ce blowout pour se remettre en confiance tranquillement. Malgré du déchet ballon en main (6 pertes de balle), l’ailier All-Star a inscrit quelques paniers et fait le strict minimum en attaque, pour alimenter la marque des Bucks sans forcer. Ne reste plus qu’à espérer que cette reprise ne sera pas écourtée comme le mois dernier.

TOPS/FLOPS

✅ Tout Milwaukee. Que dire de plus qui n’a pas déjà été dit, si ce n’est que les Bucks ont réduit en pièces les Pistons durant toute la soirée ? Outre Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, dont il a été question précédemment, n’importe quel joueur entré en jeu du côté de Milwaukee a profité de la défense gruyère des Pistons pour soigner ses stats. Tel Brook Lopez (21 points), tel Bobby Portis (18 points, 10 rebonds), tel le récent joueur de la semaine Jrue Holiday (16 points, 7 passes) et tel Jevon Carter (18 points), pour ne citer qu’eux…

✅ Bojan Bogdanovic. L’impression visuelle était, certes, affreuse collectivement, mais il était malgré tout impossible de ne pas souligner la nouvelle belle performance du Croate. Intenable cette nuit (33 points), terminant meilleur marqueur de la rencontre, il a surnagé de bout en bout, alignant les paniers avec une facilité déconcertante (11/15, dont 6/7 à 3-pts, et 5/5 aux lancers). Ce n’est clairement pas avec ce genre de prestation qu’il fera redescendre sa cote en NBA et qu’il donnera envie à ses dirigeants de le conserver au-delà de la trade deadline…

⛔ La défense de Detroit. Il n’y a qu’à jeter un oeil aux stats pour constater que les Pistons n’ont pas démérité offensivement (merci Milwaukee), jouant sans pression une bonne partie de la soirée. Mais alors défensivement, qu’est-ce que ce fut laid à observer de la part des hommes de Dwane Casey… En retard sur toutes les possessions, incapables d’opposer quelconque résistance aux coéquipiers de Giannis Antetokounmpo dans la peinture et régulièrement punis derrière la ligne des 3-points ou dans leur dos sur des coupes vers le cercle, les joueurs du Michigan ont fait « honneur » à leur statut d’avant-dernière défense NBA.

LA SUITE

Detroit (12-37) : réception de Brooklyn, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h30).

Milwaukee (30-17) : réception de Denver, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).