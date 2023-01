Avec leur puissance collective, les Kings font exploser les Grizzlies !

Sacramento, c’est du très sérieux cette saison. Après leur défaite face aux 76ers, qui venait mettre fin à une série de six victoires consécutives, les Kings ont retrouvé le chemin de la gagne de façon autoritaire face aux Grizzlies (133-100). Ces derniers, qui se présentaient sans Ja Morant (cheville) et Steven Adams (genou), ont tenu près de trois quart-temps avant d’exploser.

« Tenir », le verbe est faible tant les Californiens ont démarré cette rencontre sur un nuage. Portés par une folle adresse de loin, les Kings ont viré largement en tête après douze minutes (47-33). Mais Desmond Bane et les siens ont su imposer leur dimension physique pour contenir les Kings dans le second quart-temps, en profitant aussi des nombreuses pertes de balle adverses, et revenir juste avant la pause (66-61).

Mike Brown a même dû prendre plusieurs temps-morts à l’entame de la seconde période, voyant les Grizzlies prendre une très courte avance au score. Encore à égalité au milieu de ce troisième quart-temps (80-80), les visiteurs ont commencé à exploser doucement face à la fougue adverse.

Déjà à la traîne de dix unités à la fin du quart-temps (100-90), Memphis ne va pas exister dans les douze dernières minutes. Le différentiel entre ce milieu de troisième quart-temps et le score final est terrible : 53-20 en 18 minutes !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 10/10 à 3-points pour démarrer ! Harrison Barnes a été le premier à lancer les hostilités avec trois paniers primés de suite d’entrée de jeu. Les premiers tirs d’une longue série pour les Kings terminée en fin de quart-temps par… un vieux « airball » envoyé par ce même Barnes. Avant cet échec, Sacramento a enchaîné dix paniers à 3-points de suite pour finir avec un impressionnant 12/13 derrière l’arc – record NBA égalé sur un premier quart-temps – et 47 points inscrits !

– Le 16-0 fatal. L’hémorragie a démarré à la fin du troisième quart-temps mais Sacramento a fait le plus de mal dans les minutes suivantes en s’appuyant notamment sur un Trey Lyles transformé, des deux côtés du terrain, et une très bonne relation technique entre Malik Monk et Domantas Sabonis. Sans leur leader, les Grizzlies n’ont pas du tout su quoi répondre et ont multiplié les erreurs face à une défense des Kings soudainement bien plus compacte. Au point de ne pas rentrer le moindre tir dans le jeu pendant six minutes…

– Un enthousiasme royal. « C’est ce qu’on appelle la symphonie des Kings », s’est félicité Mark Jones à la télévision locale en voyant une bonne partie des 17 000 spectateurs du Golden 1 Center debout lors des dernières secondes du match, chantant en l’honneur de leur équipe. Cette dernière a vraiment régalé son public cette nuit avec un enthousiasme collectif débordant sur le terrain, dans le jeu, et sur le banc.

TOPS/FLOPS

✅ Trey Lyles – Malik Monk. Quelle énergie déployée par les deux remplaçants ! Le premier a signé le meilleur match de sa saison en affichant une adresse extérieure insolente, toujours en « catch-and-shoot ». Il s’est également beaucoup donné en défense, en volant par exemple un ballon dans le dernier quart-temps avant d’aller décoller au dunk en contre-attaque. Le second a frôlé le triple-double en montrant une activité de tous les instants et en distribuant notamment les bons ballons vers Sabonis sur la fin. Les deux remplaçants ont joué un rôle significatif dans l’explosion finale.

✅ Keegan Murray. Nouvelle sortie très convaincante pour le « top pick » des Kings qui manque de peu son troisième double-double en quatre sorties. Le rookie a encore impressionné par la justesse de ses choix de tirs.

✅ Desmond Bane. C’est grâce à lui que les Grizzlies ont imaginé faire quelque chose à Sacramento, jusqu’au milieu du troisième quart-temps. Propre avec son tir, l’arrière a toutefois disparu de la circulation dans la dernière période.

⛔ Les pertes de balle des Kings. Les 37 passes décisives pour 49 tirs rentrés sont un excellent ratio. Les 24 ballons perdus au milieu de cette distribution sont nettement moins bons. Ces pertes de balle ont terni les belles sorties des leaders locaux, terminées sur un double-double pour De’Aaron Fox (17 points et 10 passes) et un triple-double de Domantas Sabonis (14 points, 11 passes et 10 rebonds). Ce dernier, avec ses huit « turnovers », a été le plus gros gaspilleur en se montrant en surrégime sur ses remontées de balle qui ont généré des transmissions hasardeuses.

LA SUITE

Kings (27-19) : réception des Raptors mercredi.

Grizzlies (31-16) : déplacement chez les Warriors mercredi.