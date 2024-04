En attendant peut-être de décrocher sa première médaille d’or olympique, Stephen Curry a ajouté un nouveau trophée sur sa cheminée. C’est celui de « Clutch Player of the Year », remporté devant DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander. Les Warriors sont l’équipe qui ont joué le plus de match serrés cette saison (48), et Stephen Curry est le joueur qui a inscrit le plus de points dans les fins de matches serrés.

Pour lui, le point fort d’un joueur « clutch », c’est la mémoire courte.

« Il faut être capable de gérer l’échec », explique le meneur des Warriors. « Il faut savoir accepter le tir que l’on rate et avoir la mémoire courte. Je ne sais pas si un déclic se produit… Je ne sais pas si c’est parce qu’on acquiert de la confiance avec le temps… Mais, il arrive un moment où on se dit : ‘OK, je suis prêt pour n’importe quelle situation ou n’importe quel tir à prendre’. »

Il a manqué quelques victoires aux Warriors…

Personne n’est à 100% dans les tirs de la gagne, et il faut accepter d’en rater. Michael Jordan le disait déjà il y a 30 ans.

« Tout le monde se souvient des highlights et ce genre de choses, mais il y a beaucoup de tirs que vous ratez et pour lesquels vous vous dites : ‘Oui, c’était un bon tir que j’aurais dû prendre’ et on passe à la suite. Il faut avoir un peu d’amnésie, et c’est la seule façon de recommencer avec ce type de confiance. »

Malheureusement, Stephen Curry est déjà en congés, éliminé par les Kings dès le premier « play-in ». Et paradoxalement, la qualification des Warriors en playoffs s’est joué à un ou deux matches perdus sur le fil.

« Ce qui est triste, c’est qu’il a manqué trois victoires pour éviter le « play-in » et se retrouver en playoffs », déplore Stephen Curry. « Même dans le match contre Sacramento en « play-in », on se dit qu’on est mené 1-0, et qu’on peut revenir dans la série. Il est évident qu’en début de saison, nous avons eu beaucoup de ratés et d’absences, mais on se rend compte qu’on n’était pas si loin, même après être restés si longtemps à ce niveau. »