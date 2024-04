« C’est l’objectif. » Cette courte phrase de Stephen Curry fait référence à la médaille d’or olympique à gagner cet été, à Paris, et non au titre NBA. En effet, la défaite face aux Kings lors du « play-in » a sonné le glas des espoirs des Warriors.

Le meneur de jeu de Golden State va pouvoir sauver son année avec sa participation aux Jeux olympiques, au sein d’une équipe absolument magnifique. Ce seront les premiers de sa carrière, après avoir notamment manqué les deux derniers.

« Je voulais jouer les deux dernières fois. J’ai vu des joueurs que j’ai affrontés pendant dix ans gagner des médailles et j’ai vu aussi trois coéquipiers (Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green) revenir avec l’or. J’ai su que je voulais le faire », explique-t-il à l’AP.

« C’est sans doute ma dernière chance de les jouer »

Une volonté confirmée par son coach de Golden State, qui est aussi le sélectionneur de Team USA. « Il voulait le faire. Il est impatient », livre Steve Kerr. « Je pense qu’en 2016, ça aurait fait sens, car en 2020, il y a eu la pandémie. Les Finals en 2015 et 2016, ça épuise. Puis 2021, il y a la pandémie. Donc là, c’est parfait. C’est une case de plus à cocher dans sa carrière. »

S’il est double champion du monde (2010 et 2014), Stephen Curry n’a en effet aucune expérience olympique. Pour un joueur de sa dimension, c’est un manque. Paris 2024, c’est donc le moment idoine.

« Je veux clairement vivre cette expérience. Le timing est le bon je pense », explique le All-Star de 36 ans. « Je suis en fin de carrière, c’est sans doute ma dernière chance de les jouer. La décision est alors encore plus simple à prendre. C’est logique. En plus, j’ai parlé avec d’autres joueurs qui étaient intéressés et j’ai compris qu’on aurait une très grosse équipe. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.