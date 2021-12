Steve Kerr et Team USA, un mariage de raison

L’information, révélée il y a dix jours, est désormais officielle : Steve Kerr est le nouveau sélectionneur de Team USA, jusqu’en 2024, avec Monty Williams (Suns), Erik Spoelstra (Heat) et Mark Few (Gonzaga, NCAA) comme principaux assistants.

Un choix somme toute logique, puisque l’actuel entraîneur des Warriors était le bras droit de Gregg Popovich depuis 2017, son mentor et prédécesseur sur le banc américain. Ensemble, les deux hommes, également aidés par Lloyd Pierce et Jay Wright, sont notamment allés chercher la médaille d’or olympique, à Tokyo l’été dernier, deux ans après l’échec des États-Unis au Mondial 2019 (7e place en Chine).

Steve Kerr devrait diriger Team USA pour la toute première fois à l’occasion du Mondial 2023, qui prendra place en Indonésie, au Japon et aux Philippines. À condition, bien sûr, que les Américains s’y qualifient, avec leur équipe C, puisque les qualifications pour le tournoi battent toujours leur plein.

Mais le point d’orgue du mandat du Coach de l’année 2016 devrait être ces fameux Jeux Olympiques 2024, à Paris, où les États-Unis tenteront de se qualifier puis de faire perdurer leur hégémonie dans la compétition. Eux, qui n’ont plus terminé autrement qu’avec la médaille d’or autour du cou depuis 2004. Soit quatre sacres consécutifs.

Le Mondial 2023 et les JO 2024 dans le viseur

Pour Steve Kerr, 16e sélectionneur américain et triple champion NBA avec Golden State en tant que « head coach », la pression sera donc tout aussi importante qu’entre 2016 et 2019, où il n’avait d’autre choix que de tout rafler avec les Warriors.

« Notre objectif est évidemment de gagner et de rendre fier notre pays, nous allons travailler dur pour y arriver », déclarait-il en ce sens, au moment de sa présentation officielle. « Prendre en mains la sélection américaine s’accompagne d’une grande responsabilité, qui nécessite un effort de groupe. Un effort de groupe qui implique un coaching staff dédié à l’équipe, aux uns et aux autres, ou aux objectifs de cette dernière. Je n’aurais pas pu imaginer un meilleur groupe d’individus pour m’aider à diriger cette sélection. »

Et ce qui a fait la différence dans la décision de Grant Hill, le nouveau manager de Team USA en remplacement de Jerry Colangelo, c’est l’expérience et le pedigree de Steve Kerr, grâce à ses fonctions successives de joueur, commentateur, dirigeant puis entraîneur.

« Son sens pointu du basket, sa capacité à créer du lien avec les personnes, sa compréhension et son respect du jeu international ont joué un vrai rôle important là-dedans, en plus de quelques autres facteurs », confirmait Grant Hill, à propos de ce processus de recherche. « Plus je parlais avec les gens et plus je réfléchissais, plus je trouvais qu’il était le choix idéal pour ce poste. Sa richesse en termes d’expériences, notamment sur le plan international, l’a vraiment distingué [des autres candidats]. »

Désormais, Grant Hill s’attend à ce que Steve Kerr, son ancien GM à Phoenix, s’appuie sur le travail de ses prédécesseurs pour permettre aux États-Unis de conserver leur statut de meilleure sélection nationale de la planète.

« Je ne pense pas que vous vouliez vous écarter de ce qui a fonctionné », estimait le Hall of Famer. « Mais je pense aussi qu’il y a la possibilité de repartir de zéro sur certains points, d’améliorer certaines choses. Si vous jetez un oeil à ce coaching staff, ils ont tous fait partie de la famille ‘USA Basketball’. Monty Williams était présent auprès de [Mike Krzyzewski]. Erik Spoelstra et Mark Few étaient présents avec la Select Team. Donc c’est une forme de continuité, ici. »