Nikola Jokic, la victoire comme mode de vie

9 mai 2023. Les Suns et les Nuggets vont jouer un Game 5 capital puisque les deux équipes sont à égalité, deux victoires partout. Nikola Jokic et ses coéquipiers vont gagner cette rencontre, puis la suivante pour conclure la série. Ensuite, il y aura le sweep face aux Lakers et la victoire en Finals 4-1 face au Heat. Désormais, il y a 3-0 contre Los Angeles.

Ainsi, sur les quatorze derniers matches de playoffs, les Nuggets ont gagné treize fois ! Gagner, c’est presque devenu une seconde nature pour les joueurs de Michael Malone.

« Je l’ai dit une fois : gagner est un mode de vie pour nous. On aime vraiment ça », assure Nikola Jokic. « C’est tellement agréable de gagner, surtout quand on gagne beaucoup de matches comme ça. Tout le monde est content, tout le monde veut jouer et adhérer au système. Gagner est un mode de vie et on ne veut pas que ça change. J’étais là quand on perdait, je ne veux pas revivre ça. »

Michael Porter Jr. ne peut que confirmer cette sensation de plaisir, quand les victoires s’enchaînent.

« C’est plaisant de gagner des matches. Si ce n’est le monde médiatique, personne ne s’intéresse aux 11 victoires de suite (contre les Lakers) car c’est difficile. Ce n’est pas facile de battre cette équipe. Le dernier match, on est revenu de 20 points, on a dû se battre pour revenir. On aime gagner et plus on gagnera, mieux ce sera. »

En plus de leur collectif très, très solide, les champions en titre peuvent s’appuyer sur cette confiance, sur la dynamique positive qui émane des victoires. « Ils ont la confiance du champion », ne peut que constater Darvin Ham.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.