Pour le grand retour de Jonathan Isaac, le Magic fait encore tomber les Celtics !

Le Magic est un coupeur de têtes ! Ou plutôt la bête noire des Celtics… Pour la 3e fois de la saison, Paolo Banchero et ses coéquipiers s’imposent face à Boston (113-98). Un succès qui ne souffre d’aucune contestation puisque Boston a toujours été dans la réaction, et cet exploit met fin à une série de neuf victoires d’affilée des finalistes 2022. Face à des Celtics privés de trois joueurs majeurs (Williams, Smart et Brogdon), c’est Wendell Carter Jr qui avait placé son équipe sur les bons rails (13-6). Jamahl Mosley en profite même pour faire déjà rentrer le revenant Jonathan Isaac sous une superbe ovation.

L’ailier-fort d’Orlando se met tout de suite dans le rythme avec un shoot très compliqué sur Jaylen Brown, et après un bon passage de Cole Anthony, on retrouve ses sept points d’écart (30-23). La suite est encore plus compliquée pour les Celtics, et le Magic enchaîne avec un 9-0 pour porter l’écart à +14. Anthony est intenable, et il s’en va même dunker ! A Boston, Payton Pritchard apporte son étincelle habituelle, et les Celtics répondent par un 18-2 pour prendre les commandes du match (47-45) ! Le niveau de jeu a clairement augmenté, et la paire Carter-Banchero se charge de répondre au duo Brown-Tatum. A la pause, Orlando est devant d’un petit point (55-54).

C’est au retour des vestiaires que le Magic va faire le break, et c’est la sortie sur blessure de Jayson Tatum qui change tout. L’ailier de Boston se plaint des côtes après une faute subie sur un 3-points, et il retourne au vestiaire. Au moment où il sort, il vient de redonner l’avantage aux Celtics (68-66). Quand il revient en jeu, cinq minutes plus tard, le Magic a pris 13 points d’avance (86-73) avec de gros dégâts signés Isaac et Banchero.

Grâce à Pritchard et Sam Hauser d’abord, puis Tatum, les Celtics vont grignoter leur retard, et revenir à deux unités à six minutes de la fin (97-95). Dans une ambiance folle, le Magic enchaîne les stops, et signe un 10-0 pour reprendre 12 points d’avance (107-95). Joe Mazzulla a compris que c’était fini, et il rappelle ses cadres sur le banc. Après neuf victoires de rang, Boston tombe à Orlando (113-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le retour de Jonathan Isaac. On ne pensait pas le voir si tôt dans le match, mais il est rentré en jeu après seulement cinq minutes. On l’a tout de suite senti à l’aise, et son premier panier, sur un « turnaround jumper » en « fadeaway » a rassuré tout le monde ! En 3e quart-temps, c’est sur son enchaînement 3-points puis interception que le Magic fait le break. Une rentrée plus que positive avec 10 points, 3 rebonds et 2 interceptions en 10 minutes.

Blake Griffin titulaire. Robert Williams absent, Mazzulla avait choisi de débuter avec deux intérieurs, et c’est Griffin qui accompagnait Al Horford dans la peinture. L’ancien dunkeur des Clippers a été transparent, débordé par les qualités athlétiques et la mobilité des intérieurs d’Orlando.

La défense d’Orlando. Meilleure attaque de la NBA avec plus de 118 points inscrits par match, Boston n’inscrit que 44 points en deuxième mi-temps. La sortie de Tatum au milieu du 3e quart-temps et l’absence de Brogdon en sortie de banc sont des explications, mais on retiendra surtout la défense très haute du Magic. Avec des joueurs dotés d’une grand envergure, le Magic a beaucoup gêné les transmissions de balle.

TOPS/FLOPS

✅Wendell Carter Jr. Il a d’entrée pris le dessus sur la paire Griffin-Horford, et il a donné le ton au match. Un beau double-double et une grosse activité.

✅ Cole Anthony. Le joker parfait, qui transcende un public par son agressivité. A chaque « run » du Magic, il était sur le terrain et il inscrit 18 points à 8 sur 12 aux tirs.

✅ Jayson Tatum. Après une pause face aux Raptors, il est le plus consistant des Celtics. Preuve qu’il est indispensable, c’est lorsqu’il sort sur blessure que le Magic fait le break dans le 3e quart-temps.

⛔La paire Horford-Griffin. Face à la jeunesse et l’enthousiasme des intérieurs du Magic, Al Horford et Blake Griffin ont fait leur âge.

LA SUITE

Orlando (18-29) : réception des Pacers mercredi.

Boston (35-13) : back-to-back à Miami.