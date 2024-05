Preview Playoffs 2024 | New York Knicks (2) – Indiana Pacers (6)

C’est la huitième fois que les Knicks et les Pacers s’affrontent en playoffs, et la première fois depuis 2013 quand un contre de Roy Hibbert sur une tentative de dunk de Carmelo Anthony lors du Game 6 a fait tourner la série en faveur d’Indiana. Cette rivalité a pris son origine dans les années 90, avec six face-à-face mémorables et physiques.

Tout a commencé en 1993, avec un coup de tête de John Starks sur Reggie Miller. En 1994 et 1995, c’est Reggie Miller qui a connu deux moments iconiques, chambrant Spike Lee puis marquant 8 points en 9 secondes l’année suivante lors du Game 1 pour réaliser un hold-up incroyable. En 1999, c’est la fameuse action à 4-points de Larry Johnson qui a fait chavirer le Madison Square Garden et a permis aux Knicks d’attendre les Finals NBA. Les Pacers ont pris leur revanche l’année suivante, atteignant les Finals pour la première fois de leur histoire.

Les deux franchises se retrouvent donc de nouveau en playoffs avec deux meneurs All-Stars, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton, en tête d’affiche. Le face-à-face entre les deux joueurs a tout pour relancer cette rivalité. On se souvient d’ailleurs de la sortie de Wally Szczerbiak, ancien joueur NBA et analyste pour une chaine new-yorkaise, qui avait sous-entendu que Tyrese Haliburton avait volé à Jalen Brunson sa place de All-Star en 2023.

Mais à l’image de leurs meneurs respectifs, les deux équipes jouent un style diamétralement opposé. Derrière Tyrese Haliburton, meilleur passeur de la NBA, les Pacers sont l’équipe qui joue le plus vite de la ligue. Avec le méthodique Jalen Brunson à la baguette, les Knicks sont eux l’équipe qui joue le plus lentement.

Les Pacers ont gagné deux des trois matchs contre New York cette saison mais les deux équipes ne se sont plus affrontés depuis le 10 février.

PRÉSENTATION DES KNICKS

Les titulaires : Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart, OG Anunoby, Isaiah Hartenstein

Les remplaçants : Miles McBride, Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, Alec Burks.

Les absents : Julius Randle, Bojan Bogdanovic

Le coach : Tom Thibodeau

Deuxième à l’Est à la fin de la saison régulière, les Knicks ont hérité d’un premier tour difficile face aux Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey. Après une série complètement dingue, les Knicks l’ont emporté 4-2 (score cumulé : 650-649 !) mais ont dû puiser dans leurs ressources pour sortir Philadelphie des playoffs. Mitchell Robinson a été diminué par une entorse de la cheville et Bojan Bogdanovic est lui « out » pour le reste des playoffs après avoir marché sur le pied de Nicolas Batum.

Les Knicks, qui doivent déjà faire sans Julius Randle, ont pourtant le vent dans le dos. Tom Thibodeau a su faire les bons ajustements face aux Sixers, notamment en utilisant OG Anunoby sur Joel Embiid quand Isaiah Hartenstein était ralenti par les fautes. Ils entament donc ce deuxième tour avec l’étiquette de favori.

LE POINT FORT

– Jalen Brunson et les Nova Knicks. La belle histoire du trio Brunson – DiVincenzo – Hart, coéquipiers à l’université de Villanova, a continué lors du premier tour. Tout évident part de Jalen Brunson. Après deux performances en demi-teinte pour entamer le premier tour, il a dominé le reste de la série, terminant à 35.5 points et 9 passes de moyenne. Soit les mêmes moyennes que contre Indiana cette saison. À ses côtés, ses deux lieutenants ont été déterminants. Outre le 3-points qui a envoyé New York au deuxième tour, Josh Hart a été omniprésent et exemplaire dans son intensité, glanant toujours des rebonds offensifs précieux. DiVincenzo a été moins en vue, mais son adresse de loin et son sens de la coupe ont fait beaucoup de mal aux Sixers. Les Pacers sont prévenus.

LE POINT FAIBLE

– La profondeur de banc. Lors du Game 6 contre les Sixers, Tom Thibodeau a joué à six plus neuf minutes seulement pour « Deuce » McBride. On sait que l’entraineur des Knicks n’hésitera pas à tirer sur ses cadres mais peuvent-ils enchainer une nouvelle longue série en jouant entre 37 et 45 minutes par match ? Il sera intéressant de voir si Tom Thibodeau relance Precious Achiuwa, qui a eu peu de temps de jeu contre Philadelphie lors des premiers matchs de ce deuxième tour. Sans Bojan Bogdanovic, Alec Burks peut également être un candidat à surveiller si Tom Thibodeau décide d’ouvrir son banc.

PRÉSENTATION DES PACERS

Les titulaires : Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Pascal Siakam, Myles Turner

Les remplaçants : T.J. McConnell, Ben Sheppard, Obi Toppin, Jalen Smith, Doug McDermott

Les absents : Bennedict Mathurin

Le coach : Rick Carlisle

Les Pacers voulaient rencontrer les Bucks et ils en sortent grandis. S’ils ont évidemment bénéficié de l’absence sur blessure de Giannis Antetokounmpo, les hommes de Rick Carlisle ont engrangé de l’expérience lors de ce premier tour. Ils sont passés au travers lors de leurs deux défaites, mais ils ont su répondre à chaque fois. Tyrese Haliburton est monté en puissance au fur et à mesure de la série, et Myles Tuner a été fantastique, en particulier lors des cinq premiers matchs où il a tourné à 22 points et 47% à 3-points.

Les choses vont toutefois se corser face aux Knicks. Outre les absents, Milwaukee n’a jamais vraiment pu établir une identité cette saison. C’est tout l’inverse de New York. Les Pacers devront relever le défi physique qui les attend pour tenter d’atteindre la première finale de conférence de la franchise depuis 2014.

LE POINT FORT

– Pas de gâchis. Les Pacers ont terminé la saison avec le meilleur ratio passes décisives/ballons perdus de l’histoire de la NBA. Ils ont continué sur leur lancée au premier tour des playoffs, terminant numéro un dans ce domaine et établissant la marque la plus élevé des trente dernières années. Cette statistique en dit évidemment long sur l’impact de Tyrese Haliburton (19.7 points et 13.3 passes de moyenne contre New York cette saison), mais pas seulement. Au premier tour, les Pacers comptaient quatre jours à plus de quatre passes décisives de moyenne (Haliburton, McConnell, Nembhard, Siakam) et ils ont tous terminé dans le Top 5 des meilleurs ratio passes décisives/ballons perdus. Les Knicks ont eux perdu beaucoup de ballons face aux Sixers. Les Pacers peuvent donc les faire payer dans le domaine.

LE POINT FAIBLE

– Le rebond défensif. Pendant la saison régulière, les Knicks ont pris un rebond offensif sur plus d’un tiers de leurs tirs ratés, soit la meilleure marque en NBA cette saison. Ils ont fait encore mieux au premier tour, pilonnant les Sixers et un Joel Embiid sur une jambe. Les Pacers étaient eux l’une des pires équipes de la NBA au rebond défensif. Il y a eu du mieux au premier tour face aux Bucks, mais ces derniers, qui plus est sans Giannis, ne sont pas des foudres de guerre au rebond. Les Knicks vont mettre la pression aux Pacers pendant toute la série. Attention danger !

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– Quelle équipe va réussir à dicter son rythme ? On le disait en introduction, ces deux équipes ont un style diamétralement opposé. Les Pacers veulent jouer vite pour enflammer le match, les Knicks jouent en marchant pour mettre la pression sur leur adversaire en misant sur le talent de Jalen Brunson et les rebonds offensifs. En playoffs, le rythme a cependant toujours tendance à baisser, ce qui favorise New York. Les Pacers ont d’ailleurs pu s’en apercevoir contre les Bucks. Alors qu’ils jouaient 102 possessions de moyenne en saison régulière, ils n’en ont joué que 92 de moyenne lors du premier tour. Le défi d’Indiana sera donc de pousser le rythme dès que possible.

SAISON RÉGULIÈRE

Indiana 2-1

– 30 décembre Pacers – Knicks (140-126)

– 1er février : Knicks – Pacers (109-105)

– 10 février : Knicks – Pacers (111-125)

VERDICT

New York 4-2. La marche entre des Bucks diminués et des Knicks survoltés s’annonce difficile à surmonter pour les Pacers. Si leur défense est en progrès depuis le All-Star Game, ils n’ont pas réussi à ralentir Jalen Brunson, défendu par Andrew Nembhard et Aaron Nesmith, pendant la saison régulière. De l’autre côté, leur attaque va passer son plus gros test. New York a plus d’atouts, plus d’expérience et va forcer Indiana à jouer un style « old school » digne des heures glorieuses de la conférence Est et de cette rivalité. On voit donc les Knicks l’emporter pour revenir à hauteur des Pacers dans leur face-à-face en playoffs (4-4), et filer en finale de conférence Est.

CALENDRIER

Game 1 : à New York, lundi 6 mai (01h30 dans la nuit de lundi à mardi)

Game 2 : à New Yokr, mercredi 8 mai (02h00 dans la nuit de mardi à mercredi)

Game 3 : à Indiana, vendredi 10 mai (01h00 dans la nuit de mardi à mercredi))

Game 4 : à Indiana, dimanche 12 mai (21h30)

Game 5 : à New York, mardi 14 avril (à déterminer)*

Game 6 : à Indiana, vendredi 17 mai (à déterminer)*

Game 7 : à New York, dimanche 19 mai (à déterminer)*

(* si besoin)