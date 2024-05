Le MVP de la nuit | Le travail de sape de Jalen Brunson

Le duel entre Jalen Brunson et Tyrese Maxey aura animé cette intense série entre les Knicks et les Pacers, et même le « money time » de ce Game 6, mais c’est Jalen Brunson qui aura eu le dernier mot ! Le meneur All-Star aura été immense de bout en bout avec ses 41 points et 12 passes, mais on retiendra ses six dernières minutes où il a imposé son leadership et sa justesse. Comme sur cette passe à 24 secondes de la fin pour le 3-points décisif de Josh Hart.

Menés de huit points à deux minutes de la fin, les Sixers venaient d’égaliser (111-111) à 35 secondes de la fin par… Tyrese Maxey. Devant l’écran, on se dit que c’est le coup de massue pour les Knicks. Les Sixers sont sur un 10-2. Et puis Jalen Brunson va embarquer toute la défense sur le côté gauche, pour mieux renverser sur Josh Hart, seul dans l’axe. L’ailier est tout seul, et il inscrit le 3-points de la gagne !

Comme chez lui dans cette salle

Au micro de TNT, Jalen Brunson reconnaît qu’il ne pouvait rêver meilleur endroit pour réaliser une telle prestation. Comme Hart et DiVincenzo, il a brillé avec Villanova dans le Wells Fargo Center, et il y décroche son billet pour le second tour.

« Cette salle est incroyable ! Jouer ici, à Philadelphie, devant un public qui est dingue… Si vous levez la tête, vous voyez les bannières de 2016 et 2018 gagnées avec les Wildcats » réagit le meneur des Knicks. « Je suis juste satisfait qu’il restait encore des places à acheter pour des fans des Knicks ».

Le Shaq l’interroge ensuite sur l’état d’esprit de l’équipe avant cette 6e manche. Les Knicks venaient de gâcher une munition à domicile après un final dantesque.

« On savait que même lorsqu’on mène, ils sont capables de se battre pour revenir… Toute la série a été comme ça » répond-il, avant d’évoquer son rôle après la blessure de Julius Randle. « Ma routine n’a pas changé, même si mon rôle a évidemment évolué avec la perte de Julius. Même sans lui, on a continué de se battre, et ça a été la clé toute la saison pour nous. Nous sommes résilients. Peu importe ce que disent les gens de l’extérieur, qu’ils soient positifs ou négatifs, nous savons ce que nous avons à faire. Nous allons nous serrer les coudes et cela ne changera pas. J’aime cette façon de penser. »

Cette nuit, Jalen Brunson a signé un 3e match avec au moins 35 points et 10 passes dans la série. Seul Oscar Robertson avait réussi un tel exploit dans l’histoire des playoffs, et c’était il y a 51 ans !

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.