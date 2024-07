Une sixième participation record pour Rudy Fernandez aux Jeux olympiques

L’éternel Rudy Fernandez a profité de la première mi-temps contre l’Australie pour inscrire son nom dans les livres d’histoire des Jeux olympiques. En entrant en jeu à Paris 2024, il est effectivement devenu le premier basketteur à disputer six tournois olympiques, après Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 puis Tokyo 2021.

À 39 ans, l’Espagnol reste un cadre de la Roja en sortie de banc et il fait désormais mieux que les cinq olympiades de Teofilo Cruz, Andrew Gaze, Joe Ingles, Patty Mills, Juan Carlos Navarro, Oscar Schmidt et Luis Scola.

À noter que, dans quatre ans du côté de Los Angeles, le duo australien Ingles/Mills aura éventuellement la possibilité d’égaler le record de celui qui tirera sa révérence à l’issue de cette compétition en France.

Chez les femmes, on se rappelle que Diana Taurasi va également participer à ses sixièmes Jeux olympiques et, à Paris, elle visera tout simplement sa… sixième médaille d’or ! Quant à Rudy Fernandez, il rêve de son premier titre aux JO après avoir décroché trois médailles (deux en argent et une en bronze).

Rudy Fernandez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 78 26 42.5 39.9 83.9 0.6 2.1 2.7 2.0 1.4 0.9 1.1 0.2 10.5 2009-10 POR 62 23 37.8 36.8 86.7 0.6 2.1 2.7 2.1 1.4 1.0 1.2 0.2 8.1 2010-11 POR 78 23 37.0 32.1 86.3 0.5 1.7 2.2 2.5 1.7 1.1 1.1 0.2 8.6 2011-12 DEN 31 23 44.0 32.8 69.8 0.3 1.8 2.1 2.4 1.2 1.0 1.3 0.1 8.7 Total 249 24 39.9 36.0 84.0 0.5 1.9 2.4 2.2 1.5 1.0 1.2 0.2 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.