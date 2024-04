Rudy Fernandez veut prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris

L’été dernier, Rudy Fernandez avait déjà expliqué que les Jeux olympiques de Paris seraient son dernier tournoi avec l’Espagne. Il faut encore que la Roja s’y qualifie, puisque la sélection de Sergio Scariolo doit remporter son TQO, à domicile, face à l’Angola, le Liban, les Bahamas, la Finlande et la Pologne, pour disputer les JO.

Ce qu’on sait avec certitude désormais, même si l’ailier du Real Madrid l’avait déjà laissé sous-entendre, c’est que les JO pourraient carrément être sa dernière compétition professionnelle !

« C’est un mot difficile et choquant quand on l’entend, mais j’arrive à un moment de ma carrière où je suis déjà vieux » a-t-il expliqué avant le match d’Euroleague face au Baskonia. « Je suis très heureux et reconnaissant pour toutes ces années passées au Real Madrid. C’est la fin, mais il reste encore quelques mois pour essayer d’aider. »

À 39 ans, Rudy Fernandez a évidemment perdu beaucoup d’influence, tant en sélection qu’au sein du club merengue, mais le capitaine de la Roja reste un membre important, de la Roja et du Real Madrid.

Triple vainqueur de l’Euroleague (2015, 2018, 2023), double champion du monde (2006, 2019), quadruple champion d’Europe (2009, 2011, 2015 et 2022), le « meilleur ennemi » des Bleus pourrait donc tirer sa révérence à Paris, pour ses sixièmes Jeux olympiques. Un record pour réaliser une promesse à son père, décédé il y a deux ans.