Rudy Fernandez aux JO de Paris, au nom du père

Comme Giannis Antetokounmpo en Grèce, Rudy Fernandez a laissé coulé quelques larmes après la victoire de l’Espagne à Valence, qui envoyait sa sélection aux JO. Pourtant, l’ailier de la Roja est de son côté un habitué puisqu’il va disputer ses sixièmes Jeux olympiques, un record pour un basketteur…

« C’est un sentiment incroyable de pouvoir vivre à nouveau des Jeux olympiques. Le travail porte ses fruits. Nous y avons cru, nous avons bien joué et nous avons été très agressifs. Je remercie les gens de Valence pour leur soutien et pour nous avoir poussés à participer à nouveau aux Jeux Olympiques », a-t-il expliqué après le match.

Pour Rudy Fernandez, les Jeux olympiques de Lille/Paris seront particuliers car ce sera sa toute dernière compétition, le joueur du Real Madrid ayant annoncé qu’il prendrait sa retraite dans la foulée.

Et cette fin de carrière est celle qu’il avait promise à son père, décédé il y a deux ans.

« Je dois profiter de ces Jeux olympiques. Je l’ai promis à mon père lorsqu’il est décédé, et je suis très satisfait de tout le travail que j’ai accompli et de continuer à profiter de ce voyage avec la Familia. »

Car même si son rôle s’est forcément réduit au fil des ans (même s’il a encore été utile face aux Bahamas avec 9 points, 2 passes, 2 rebonds et 2 interceptions en 20 minutes), Rudy Fernandez reste le garant de l’état d’esprit de la Roja, alors qu’il peut mettre en avant ses deux titres de champion du monde (2006 et 2019), ses quatre titres de champion d’Europe (2009, 2011, 2015 et 2022) et ses deux médailles d’argent olympiques (2008 et 2012).

« C’est l’état esprit de la Familia, l’état d’esprit qui nous aide à grandir. Cela fait vingt ans que je joue en équipe nationale, et c’est ce que nos vétérans nous ont transmis. Aujourd’hui, en tant que vétérans, nous essayons d’inculquer cet engagement aux jeunes joueurs, en soulignant l’importance de la Familia. Que l’on ait des stars ou pas, si nous sommes soudés et que nous défendons nos valeurs, nous réalisons généralement de grandes choses. »

Ce sera déjà bien utile dans le groupe A, avec un premier match le 27 juillet face à l’Australie, un deuxième le 30 juillet face à la Grèce, et un dernier le 2 août face au Canada…