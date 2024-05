Une saison pas comme les autres pour Nicolas Batum

Avec 16 points dans le Game 6 face aux Knicks, Nicolas Batum a terminé la saison sur une bonne note, sur le plan individuel. Une saison particulière pour le Français puisqu’il a été transféré à Philadelphie alors que sa famille est restée à Los Angeles. « Dans le Top 2 ? », répond-il quand on lui demande à quel point cette saison était compliquée. « C’était mon premier transfert en cours de saison et ce n’est pas facile avec la famille en plus. »

Mais le positif a vite pris le dessus. « Les gens ont été géniaux ici, mes coéquipiers aussi, le staff, les fans, la ville. C’était plaisant. Je me suis beaucoup amusé », assure l’ailier. « J’ai appris une chose : Philadelphie, ce n’est pas pour tout le monde. C’est dur. Il faut être prêt à jouer pour cette ville et j’ai adoré ça. C’était agréable. »

Comme il l’avait fait aux Clippers depuis 2020, Nicolas Batum a fait du Nicolas Batum. Titulaire à 38 reprises, mais plus en playoffs, il a comblé les trous, défendu, marqué les tirs ouverts (40% de réussite à 3-pts) et apporté son expérience, à 35 ans passés. Cerise sur le gâteau : il a brillé dans le « play-in » face à Miami.

« Les trois premiers mois, c’était génial. Ce que faisait Joel Embiid était incroyable. Puis, il s’est blessé et pendant deux mois, on a essayé de survivre. On l’a fait. Il y a eu d’autres transferts aussi. Je l’ai dit, on en a traversé des choses », insiste l’ancien de Portland. « On a été en play-in, on a réussi à s’en sortir et la série contre New York fut dingue. C’était une année folle, c’est clair. »

Le vice-champion olympique de Tokyo a d’ailleurs remercié les fans pour leur passion et leur soutien. Désormais libre de tout contrat, reviendra-t-il pour une nouvelle saison dans la ville de l’amour fraternel ou prendra-t-il sa retraite en NBA ? Pour l’instant, ses priorités sont de retrouver sa famille et de préparer les Jeux olympiques de Paris.

Thank you Philly for this season. Thank you for your unbelievable passion and support, one of the best I’ve ever seen.

Unfortunately, this is not the way we’d like the season to end, but we tried to give everything we’ve got. Much love and respect to the City of Brotherly Love…

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) May 4, 2024