Rudy Gobert ne s’est jamais aussi bien senti qu’aux Wolves

On l’a déjà dit, mais on le répète : Rudy Gobert a complètement changé de statut en un an. Pas loin d’être un paria à la fin de la saison passée avec ses performances en baisse et son accrochage avec Kyle Anderson, le Français est aujourd’hui un élément moteur des Wolves et le grand favori pour remporter un nouveau trophée de Meilleur défenseur de l’année. Le pivot de l’Equipe de France est capable de faire gagner des matches par sa défense et son intimidation, mais aussi la qualité de ses écrans pour ses arrières et ses rebonds.

Cette nuit, dans la victoire à Denver, il n’inscrit que 6 points. Mais il prend 13 rebonds, réalise 3 contres, et ses aides constantes et son placement ont énormément perturbé les Nuggets. Comment explique-t-il la maitrise des Wolves, toujours invaincus dans ces playoffs ?

La confiance se renforce dans l’adversité

« Je pense que c’est en surmontant l’adversité. Et je ne pense pas que cela ait commencé cette année. Je pense que cela a commencé l’année dernière, avec toutes les choses que nous avons traversées en tant qu’équipe et individuellement » explique Rudy Gobert. « Cela nous a rendus plus résistants et a renforcé la confiance que nous avons les uns envers les autres et l’affection que nous avons les uns pour les autres. »

C’est bien simple, le Français estime qu’il n’a jamais joué dans une telle ambiance.

« Vraiment, je n’ai jamais fait partie d’un groupe qui se comprend aussi bien, qui se soucie des autres et qui veut voir briller chacun. Dans cette ligue, ce n’est pas quelque chose que l’on trouve très souvent. J’adore me battre tous les soirs avec eux. Je m’amuse vraiment beaucoup. »

Un effectif unique ?

À propos de la série face aux Nuggets, le Français pense que les Wolves ont les capacités pour faire tomber les champions NBA. Ils viennent de récupérer l’avantage du terrain, et la main sur la série.

« Cela dépend que de nous. Évidemment, on estime vraiment Denver est l’une des meilleures équipes de la ligue. Mais nous croyons en nos capacités. Nous croyons en ce que nous avons construit et nous croyons en notre objectif, qui est de remporter un titre. J’ai bien sûr beaucoup de respect pour Denver, pour ce qu’ils ont accompli l’année dernière et même cette année, pour la saison qu’ils ont eue. Mais nous pensons que nous sommes uniques. Mais cela ne dépend que de nous, d’apporter cet état d’esprit à chaque match et de donner le meilleur de nous-mêmes. Comme je l’ai dit, que le meilleur gagne. Mais nous essayons vraiment de profiter de ce moment ».