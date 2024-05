À partir de 19h00, rendez-vous sur beIN Sports 3 et le League Pass pour assister à l’unique Game 7 de ce premier tour des playoffs. Privés de Jarrett Allen, les Cavaliers ont l’avantage du terrain, et ils n’ont pas encore perdu dans leur salle.

Côté Orlando, on est au complet, et on n’a rien à perdre !

Programme complet

19h00 | Cleveland – Orlando (beIN Sports 3)