Kevin Durant prône l’union sacrée

Un rayon de soleil ou d’épais nuages à venir à Phoenix ? Les Suns, à l’issue du Game 3 de la nuit prochaine, en sauront un peu plus sur la suite des événements face aux Wolves. Menés 2-0, les coéquipiers de Kevin Durant sont dans l’obligation de réagir en vue de relancer la série.

Une réaction attendue alors que la formation de l’Arizona a montré des signes logiques de frustration (voire de tension ?) lors de ce double déplacement dans le Minnesota. Pourtant, le meilleur marqueur de l’équipe dans cette série (« seulement » 24,5 points de moyenne) l’assure : l’équipe reste soudée.

« Bien sûr. On se côtoie tous les jours. On est déterminés à travailler ensemble, c’est certain. Sommes-nous toujours d’accord sur tout ? Non. On communique en permanence sur ce qui peut fonctionner et on a des perspectives différentes dans ce vestiaire, bien sûr. C’est ce que font les grandes équipes, mais tout le monde comprend la mission. Tout le monde est dans le même bateau », formule « KD ».

Un bateau qui tangue sévèrement tant la formation du Minnesota a donné l’impression de dominer son sujet sur les deux premières rencontres. Donnés favoris par une bonne partie de la presse américaine, malgré leur moins bonne position au classement, les Suns ne s’attendaient peut-être pas à être cueillis de la sorte.

Kevin Durant ne veut pas d’un grand discours

Mais Kevin Durant et les autres se doutaient que la route vers le titre, objectif visé avec l’acquisition de Bradley Beal, ne serait pas simple. « On connaît notre mission depuis le premier jour. On a conscience de ce qu’on veut atteindre, le type d’équipe qu’on veut être et où on veut jouer à la fin de la saison. Tout le monde est arrivé ici avec cet état d’esprit depuis le début du camp d’entraînement. Bien sûr qu’on est sur la même longueur d’onde », insiste-t-il.

Selon lui, la question de la cohésion d’équipe n’est même pas un sujet interne, et ceci alors que Bradley Beal et Frank Vogel ont eu un échange houleux lors d’un temps-mort dans le quatrième quart-temps du dernier match. L’arrière All-Star a déclaré depuis qu’il n’y avait pas de problème entre eux, et qu’il s’agissait juste de ce qui se passait dans le match avec la défense, le rythme offensif, les arbitres et autres.

« Quand les choses vont mal, il faut comprendre ce qui se passe. Il y aura de la frustration, surtout si vous êtes menés deux matchs de suite avec au moins 10 points d’écart. Mais on a un groupe soudé. On fait du bon boulot pour surmonter ces difficultés », assure le coach, qui avait pris une faute technique dans le Game 2.

Alors que Grayson Allen pourrait déjà rejouer, Kevin Durant réclame à ses coéquipiers et lui de faire preuve de rigueur : « Il faut juste aller sur le terrain et faire son travail. Je peux faire un discours sur ce que sont les playoffs ou ce que c’est qu’une série où l’on est mené 0-2 et où l’on revient. Je peux faire ce discours dans le vestiaire autant que je veux, mais on doit toujours aller sur le terrain et exécuter le plan de jeu qu’on a mis en place. »