Stats & Highlights | Fin de série pour Minnesota, le grand huit pour Memphis

Décidément, les Pistons barrent encore la route aux Wolves. Pour la deuxième fois en moins de quinze jours, Detroit domine Minnesota, mettant fin à sa série de victoires. Celle de Memphis, qui a enregistré le retour de Ja Morant, continue avec huit victoires d’affilée.

Les Bucks aussi sont bien lancés actuellement. Leur succès contre Atlanta est le quatrième en cinq matches.

Enfin, les Kings enchaînent en dominant de tristes Rockets, qui restent sur huit défaites consécutives et n’ont gagné qu’un petit match depuis un mois.

Detroit – Minnesota : 135-118

Les Wolves étaient invaincus en 2023 et leur dernière défaite remontait à l’ultime jour de l’année 2022, face aux Pistons. Detroit et Killian Hayes (18 points, 9 passes) ont récidivé pour briser la série de quatre victoires de suite de Rudy Gobert et sa bande (16 points, 14 rebonds). Minnesota avait pourtant le contrôle en première période.

Mais en troisième quart-temps, Anthony Edwards s’absente pour une douleur à la hanche et D’Angelo Russell prend deux fautes rapidement.

Les Pistons en profitent pour dominer ce troisième acte, notamment avec la présence défensive de Nerlens Noel, et faire l’écart. L’arrière des Wolves revient en dernier quart-temps, inscrit 15 points, mais Detroit résiste et s’impose.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 135 MIN 118 WAS 100 CHI 97 ATL 105 MIL 114 BOS 125 NOR 114 NYK 119 IND 113 MEM 135 SAS 129 DEN 126 PHO 97 SAC 135 HOU 115

Atlanta – Milwaukee : 105-114

Les Hawks, privés de Trae Young (malade), allaient-ils pouvoir profiter d’un Giannis Antetokounmpo bloqué à seulement sept points ? Non, car les Bucks ont parfaitement entamé la rencontre avec un 13-0 et vingt points d’avance à l’issue du premier quart-temps !

Il y aura jusqu’à 24 points d’écart. Pourtant, en troisième quart-temps, les joueurs d’Atlanta remontent petit à petit. Après un panier de John Collins, ils égalisent à quatre minutes de la fin, puis passent même devant après un shoot de Bogdan Bogdanovic. Jrue Holiday (27 points) et les siens répondent avec un 10-0 et filent vers la victoire.

Memphis – San Antonio : 135-129

Retour en beauté pour Ja Morant. Après deux matches manqués, le meneur de jeu des Grizzlies a fait très mal à la défense des Spurs, avec 38 points. Les Grizzlies ont eu la maîtrise de la partie, avec 14 points d’avance à la pause, ainsi que le contrôle du troisième quart-temps.

En début de dernier, Josh Richardson enchaîne deux paniers primés de suite pour ramener San Antonio dans la partie. Quelques instants après, il rapproche les Spurs à une seule possession, mais les joueurs de Memphis ne tremblent pas au moment de conclure.

Sacramento – Houston : 135-115

Après une première mi-temps équilibrée et à l’avantage des Kings, les Rockets retrouvent de l’adresse à 3-pts en troisième quart-temps. Si bien qu’ils sont devant d’un point à l’entame du dernier acte, malgré l’absence de Kevin Porter Jr, sorti après dix minutes car touché au pied.

En dernier quart-temps, Domantas Sabonis (25 points, 14 rebonds, 9 passes) et les Kings accélèrent. De’Aaron Fox distribue, Trey Lyles inscrit 15 points en sortie de banc et Sacramento termine avec 41 points en 12 minutes. Les Rockets sont dépassés et s’inclinent encore une fois. Huitième défaite d’affilée pour Houston.

