Denver sans pitié avec Phoenix

Victorieux des Warriors sans quatre de leurs titulaires habituels et sans une bonne partie de leurs remplaçants, les Suns enchaînaient cette nuit avec un déplacement périlleux dans les Rocheuses. En altitude à Denver, Phoenix a manqué de jus dans le second soir de son « back-to-back », s’inclinant assez largement (126-97) face à des Nuggets en pleine bourre, avec 14 victoires sur ses 17 derniers matchs.

À la différence du « classique » entre les deux équipes le soir de Noël, avec ce dunk fantastique – et clutch – d’Aaron Gordon par-dessus Landry Shamet notamment, cette nouvelle rencontre entre Suns et Nuggets a tourné au pugilat. Les Nuggets n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires après une première mi-temps rondement menée, durant laquelle ils vont compter jusqu’à 23 points d’avance !

Portés par l’adresse de Bones Hyland et Kentavious Caldwell Pope, à 21 et 15 points respectivement, mais également par leurs cadres, dont un quasi triple-double en trois quart-temps de Nikola Jokic (21 points, 18 rebonds, 9 passes), les Nuggets empochent logiquement une 12e victoire de suite à domicile.

À l’inverse, les choses se compliquent encore pour des Suns à l’effectif éventré actuellement. Pire encore, Monty Williams n’a pas pu donner de nouvelles du retour de Chris Paul…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une démonstration offensive des Nuggets. 57% aux tirs, dont 52% à 3-points, telles étaient les stats de Denver à la mi-temps, avec 70 points inscrits au compteur, contre 54 encaissés. Faciles, à l’image de Bones Hyland, déjà à 17 points en 13 minutes, les Nuggets ont facilement dompté les Suns en faisant parfaitement tourner le ballon et en trouvant des tirs ouverts. Hyland et Kentavious Caldwell-Pope ont même combiné pour un parfait 9/9 à 3-points en première mi-temps, qui a fait très mal à la défense de Phoenix, déjà larguée.

— Des Suns exténués. Autant la veille face à Golden State, après la victoire, Monty Williams était apparu guerrier et remonté comme un coucou en conférence de presse, autant cette nuit, il a semblé abattu et frustré. Encore privé de l’essentiel de ses forces vives, le technicien des Suns a forcément regretté cette hécatombe actuelle, tout autant que ce back-to-back très fatiguant : « C’est bien d’avoir un corps de plus sur le banc [en Saben Lee, signé avant le match]. Quand je me tourne vers mon banc, et que je vois plus de coachs que de joueurs, je suis… C’est… Oui, je vais m’arrêter là. [De plus], quand on doit prendre l’avion pendant deux heures et qu’on doit enchaîner avec 30 ou 40 minutes de voiture, ça fait beaucoup pour n’importe quelle équipe. »

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le double MVP en titre n’a pas eu à forcer son talent hier soir. Au repos durant tout le dernier quart, il a tranquillement fait tourner son équipe avant ça, pour un total rondelet de 21 points, 18 rebonds et 9 passes, à un très propre 10/15 aux tirs.

✅ Bones Hyland. Il n’avait pas encore dépassé la vingtaine en 2023, c’est désormais chose faite. Parfait en première mi-temps, avec 17 points à 6/8 aux tirs dont 5/5 à 3-points, Bones Hyland a parfaitement assumé son rôle de diablotin qui sort de sa boîte en cours de match. Un joker offensif de luxe pour Denver.

✅ Zeke Nnaji. Capable de bonnes sorties dans sa troisième saison dans la Ligue, il a pu profiter d’un temps de jeu à la hausse pour se mettre en valeur avec 15 points à 6/9 aux tirs. En concurrence avec le Slovène Vlatko Cancar pour des minutes au poste 4, Nnaji prouve en tout cas que les Nuggets ont un banc plus riche qu’on ne le pense.

⛔ Duane Washington Jr. Ainsi va la vie en NBA : félicité par son coach la veille, Duane Washington Jr. était au fond du sac mercredi soir, après une vilaine soirée aux tirs. Limité à 3/14 au global, l’ancien des Pacers termine à 8 points, 5 passes et 4 balles perdues. Une mauvaise soirée en tous points !

LA SUITE

Denver (28-13) : déplacement à Los Angeles pour affronter les Clippers vendredi.

Phoenix (21-22) : déplacement à Minneapolis vendredi.