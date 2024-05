Les Jay’s imposent leur loi aux Pelicans

Quand c’est pas l’un, c’est l’autre… ou parfois les deux à la fois ! Déjà très diminués, les Pelicans sont tombés sur un duo Brown-Tatum au sommet de leur basket, et ils s’inclinent 125-114 sur le parquet des Celtics. C’est la 4e victoire de suite de Boston, et la 8e en 10 matches. C’est Al Horford, à coups de 3-points, qui avait mis les Celtics sur les bons rails, suivi d’un 9-0 lancé par Jayson Tatum au début du 2e quart-temps.

Mais en face, un joueur est aussi au sommet de son basket : CJ McCollum. L’arrière de la Nouvelle-Orléans va faire douter les Celtics pendant une mi-temps avec ses 22 points à 6 sur 7 à 3-points ! Côté Celtics, Jaylen Brown a déjà son double-double en poche, et Boston rejoint les vestiaires avec six points d’avance (64-58).

C’est Malcolm Brogdon qui va apporter une étincelle supplémentaire dans le 3e quart-temps, épaulé d’un immense Brown. L’arrière des Celtics fait la totale à Trey Murphy III entre les « fadeaway » et les « spin move », et il donne 12 points d’avance (97-85), tout en atteignant déjà les 36 points.

Dans le dernier quart-temps, l’écart atteint même les 15 points, mais CJ McCollum, encore lui, ramène les Pelicans sous la barre des 10 points à 7 minutes de la fin.

C’est l’arrière de New Orleans contre le reste du monde, et les Celtics, par les « Jay’s », lui répondent par un 11-3 pour faire à nouveau le break, et valider cette 4e victoire de suite (125-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un duo complémentaire. Cette saison, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’ont peut-être jamais aussi bien joué ensemble, et cette nuit ils cumulent 72 points, à 25 sur 43 aux tirs. C’est la 19e fois de leur carrière qu’ils dépassent ensemble les 30 points dans un même match. Le bilan des Celtics ? 18 victoires pour 1 défaite.

Le rebond. Pourtant privés de Robert Williams III, ménagé pour le choc de ce soir face aux Nets, les Celtics ont largement dominé sous les panneaux : 50 prises à 33, avec 11 rebonds offensifs, et seulement 4 abandonnés de l’autre côté du terrain. A la pause, les Celtics comptaient déjà 12 rebonds de plus que les Pelicans.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Quand il fait mouche de loin, comme cette nuit, cela lui ouvre le jeu, et sa puissance fait le reste. Il a été en « mode attaque » toute la soirée.

✅ Jayson Tatum. Pour une fois, il était le Lieutenant, mais il a su faire la différence quand c’était nécessaire comme dans le 2e quart-temps, ou dans les cinq dernières minutes.

✅ Malcolm Brogdon. Un match très propre, à 20 points, 4 rebonds et 4 passes en sortie de banc. Les Pelicans n’avaient aucun remplaçant de ce niveau cette nuit.

✅ CJ McCollum. Il tient l’équipe à bout de bras depuis la blessure de Zion Williamson. Sa première mi-temps est d’un très haut niveau.

⛔Larry Nance Jr. 0 point en 20 minutes avec un +/- de -20. Un match sans pour l’habituel 6e homme des Pelicans.

LA SUITE

Boston (30-12) : le choc ce soir à Brooklyn.

New Orleans (25-17) : déplacement vendredi à Detroit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.