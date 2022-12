Stats & Highlights | Zion Williamson et les Pelicans au sommet, troisième victoire de suite pour les Wizards et les Warriors

La conférence Ouest a un nouveau leader. Les Nuggets et les Pelicans ont certes le même bilan mais avec la défaite de Denver et leur quatrième victoire de suite, les seconds prennent la première place. Ce succès contre Minnesota porte la griffe de Zion Williamson, auteur de 43 points et décisif dans les dernières minutes.

Les Warriors et les Wizards aussi sont sur une bonne série. En battant les Suns privés de Devin Booker pour encore un mois, Washington enregistre une troisième victoire de suite. Troisième victoire consécutive également pour les hommes de Steve Kerr qui, diminués, ont dominé le Jazz.

Enfin, les Pistons ont mis fin à leur série noire de six revers de rang en s’imposant face au Magic, dans une rencontre surtout marquée par l’expulsion et le coup de poing de Killian Hayes.

Washington – Phoenix : 127-102

La vie sans Devin Booker continue pour les Suns, elle n’est pas facile et va durer au moins quatre semaines de plus. Les Wizards en ont donc profité, malgré l’absence de Bradley Beal. Ils ont insisté à l’intérieur, avec 60 points dans la raquette, et la défense de Phoenix a subi.

Avec 30 points, Rui Hachimura a égalé son record en carrière et inscrit un panier important. En fin de troisième quart-temps, les Suns venaient de revenir de neuf points de retard. Il n’y a plus qu’une possession entre les deux équipes. Le Japonais marque avec la faute face à Ish Wainright. C’est le début d’un 19-5 qui sera fatal aux troupes de Monty Williams.

Detroit – Orlando : 121-101

Outre l’altercation entre Killian Hayes, Moritz Wagner et Hamidou Diallo, avec le coup de poing du premier sur le second et les expulsions des trois joueurs cités, il y a tout de même eu un match entre Detroit et Orlando. Il ne fut pas inoubliable et ce sont les Pistons qui ont réussi à l’emporter.

Les remplaçants locaux ont dominé ceux du Magic et l’écart s’est fait en deuxième quart-temps. Le Magic n’a jamais réussi à profiter des absences de Killian Hayes et Hamidou Diallo en seconde période pour revenir face à un très bon duo Alec Burks – Saddiq Bey, auteur de 50 points.

New Orleans – Minnesota : 119-118

Dans une rencontre tendue et physique où 52 fautes ont été sifflées, plus 9 fautes techniques et deux fautes flagrantes, Zion Williamson (43 points, record en carrière) a fait la différence en fin de partie. Avant ça, Minnesota avait pris le contrôle en première période, après un 9-0 notamment.

Puis, à moins de trois minutes de la fin, alors que Rudy Gobert et ses coéquipiers ont toujours cinq points d’avance, l’intérieur des Pelicans inscrit les 14 derniers points de son équipe ! Après ce 14-8, Anthony Edwards manque la balle de match et New Orleans prend la tête de la conférence Ouest. Quatrième défaite de suite pour Minnesota.

Golden State – Utah : 112-107

Sans Stephen Curry, Klay Thompson ni Andrew Wiggins, les Warriors ont tout de même réussi à garder en vie leur petite série de victoires. Face à un Lauri Markkanen en grande forme (29 points et 16 rebonds), tout s’est joué en dernier quart-temps.

Dans ce dernier acte, le Jazz ne met plus un tir (4/25) et les Warriors frappent à 3-pts, avec d’abord Ty Jerome, puis Donte DiVincenzo. Jordan Clarkson réagit mais Jordan Poole (26 points) a le dernier mot dans les deux dernières minutes. Troisième succès de rang pour les champions en titre, deuxième défaite de suite pour Utah.