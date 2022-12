Machine bien huilée depuis plusieurs saisons, le collectif des Bucks répond souvent avec la manière, quand il sort d’un temps faible. Sur le parquet du United Center la nuit dernière, ce fut quasiment une nouvelle fois vérifiable. L’escouade du Wisconsin était en effet bien partie pour retrouver le chemin de la victoire, après trois revers consécutifs, quand elle menait de 11 points à deux minutes de la fin du match, ou encore de 6 points à une vingtaine de secondes du terme de la rencontre.

Mais la NBA est le royaume de l’imprévisible, et les Bulls, pourtant pas loin du KO quelques secondes auparavant, sont alors parvenus à arracher la prolongation, au terme d’un « finish » complètement dingue, ponctué notamment par une interception décisive de DeMar DeRozan sur une remise en jeu des Bucks, « Deebo » servant ensuite Ayo Dosunmu, pour le dunk de l’égalisation en contre-attaque.

Ce même DeRozan, homme du match pour Chicago, prenant ensuite les choses en main durant la prolongation, avec deux tirs dans la peinture puis des lancers décisifs, pour assommer définitivement les Bucks, hagards en fin de match.

Des Bucks qui essuient un quatrième revers de suite, alors que la victoire leur tendait les bras dans le « money-time », et perdent par la même occasion la 2e place de la conférence Est au profit des Nets, qui ont remporté un 10e match consécutif. Une vilaine défaite qui vient gâcher une des plus grandes performances en carrière de Giannis Antetokounmpo, auteur d’un double-double absolument monstrueux, à 45 points et 22 rebonds.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Face aux Bulls, Giannis Antetokounmpo a vu rouge… pour rien. Un match en NBA est souvent imprévisible, mais dans le cas de cette rencontre entre les Bucks et les Bulls, une chose semblait clairement prévisible à l’avance : que Giannis Antetokounmpo allait signer une performance énorme. En difficulté lors de sa dernière sortie, face aux Celtics au « Christmas Day », et alors que Jrue Holiday et Khris Middleton étaient absents, le « Greek Freak » a effectivement porté son équipe sur ses épaules, et a entrepris une entreprise de démolition de la défense des Bulls. Particulièrement dans la peinture, où le double MVP a inscrit 34 de ses 45 points, les 11 autres étant inscrits aux lancers-francs, donc d’une certaine manière aussi dans la peinture. Le point noir cependant : la défaite, assez lunaire dans le scénario. Car pendant 47 minutes, il semblait certain que cette performance XXL de l’ailier-fort grec allait résulter vers une victoire. Puis les Bucks, Giannis Antetokounmpo inclus, se sont écroulés dans la dernière minute, et dans la prolongation.

– Les Bulls peuvent être fiers de leur résilience. La saison des Bulls est loin d’être un long fleuve tranquille, mais cette victoire est assurément la plus satisfaisante pour les hommes de Billy Donovan, et devient un succès référence avant d’attaquer la partie 2023 du calendrier. Auteurs d’un bon match dans l’ensemble, mais dans l’incapacité de stopper les assauts incessants de Giannis Antetokounmpo, les joueurs des Bulls semblaient condamner à perdre la tête haute, après un âpre combat. Mais ils n’ont jamais cessé d’y croire, n’ont jamais cessé de se donner à fond en défense, et ça a payé. Au buzzer du temps réglementaire, dans un United Center en feu, on pouvait presque sentir le « momentum » qui basculait en faveur des Bulls. Et la prolongation a effectivement été à sens unique, les Bulls ponctuant un incroyable « comeback » avec la manière.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. À juste titre, les spectateurs du United Center ont scandé des « MVP », quand il était sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes de la prolongation, pour ajouter les derniers points au compteur des Bulls. Car « Deebo » a effectivement été immense durant cette partie, affichant un niveau de jeu dignes d’un MVP dans les moments chauds. Aussi bien en défense, quand il a provoqué une faute offensive sur Giannis Antetokounmpo, initiant sans le savoir le « comeback », avant de chiper un ballon sur une remise en jeu de ce même « Greek Freak » quelques secondes plus tard, qu’en attaque, en inscrivant 6 points dans la seule prolongation, pour conclure ce « comeback » de folie. Quelques jours après son « game-winner » au Madison Square Garden, l’ailier des Bulls a une nouvelle fois fait preuve d’un sang-froid incroyable pour guider les siens vers la victoire.

✅ Bobby Portis. L’intérieur vétéran a été très utile en sortie de banc, compilant 20 points et 11 rebonds, en inscrivant un tir important durant la prolongation, même si, au final, la défaite est au bout pour les Bucks. L’ancien des Bulls, justement, a d’ailleurs terminé le match avec +10 au +/-, le meilleur de son équipe.

⛔️ Les extérieurs des Bucks. Précisément Pat Connaughton, Grayson Allen et Wesley Matthews. Le premier se montrant bien trop timide en attaque, et inefficace sur ses rares tentatives (0 point 0/3), le second à l’inverse beaucoup trop gourmand (13 points à 4/16 aux tirs, dont… 3/14 derrière l’arc), quand le troisième a été très brouillon (3 points à 1/5 aux tirs). Pour les Bucks, le « scoring » est ainsi essentiellement venu de la raquette dans ce match, pendant que les extérieurs se trouaient, et l’adresse globale de l’équipe à 3-points (9/44) met tout à fait en lumière le déséquilibre de l’attaque durant ce match, incarné par la maladresse des principaux artilleurs.

LA SUITE

Chicago (15-19) : réception des Pistons, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00)

Milwaukee (22-12) : réception des Wolves, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00)