Le Heat punit des Lakers trop dispendieux avec le ballon

La deuxième étape du back-to-back en Floride des Lakers les conduisait cette fois-ci à Miami, où les attendaient de pied ferme Jimmy Butler (27 points, 5 rebonds, 6 interceptions) et Bam Adebayo (23 points, 14 rebonds), de retour après leur match d’absence.

Deux joueurs qui, reposés, n’ont pas manqué de faire des misères aux coéquipiers de LeBron James (27 points, 9 rebonds et 6 passes, mais 6 ballons perdus), beaucoup trop faibles et limités collectivement pour espérer perturber et battre une équipe comme le Heat (112-98).

Mais c’est surtout ballon en main que Los Angeles a péché cette nuit (26 pertes de balle…) et a, du même coup, grandement facilité la tâche des Floridiens. Des Floridiens qui l’emportent pour la deuxième fois d’affilée, avant de partir pour un long road-trip de cinq matchs à l’Ouest, alors que les Californiens s’inclinent pour la cinquième fois en six rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Los Angeles a distribué les cadeaux. La période de Noël a beau être terminée, les Lakers étaient pourtant d’humeur généreuse cette nuit. Preuve en est : leurs… 26 ballons perdus, qui ont permis au Heat de marquer 31 points dans la continuité ! Beaucoup, beaucoup trop quand on sait que la franchise floridienne n’a commis que 6 petites pertes de balle, pour 2 points encaissés en conséquence. Ne cherchez pas plus loin la principale raison de la défaite des « Purple & Gold »…

— Miami s’est rassuré. De retour au-dessus des 50% de victoires, le Heat a profité de la venue des Lakers pour se refaire la cerise et se rappeler qu’il était à la fois capable de tenir un avantage et de ne pas (trop) trembler dans les derniers instants. En tête pendant une bonne partie de la rencontre, et durant toute la seconde période grâce à leur super troisième quart-temps, les hommes d’Erik Spoelstra peuvent donc savourer ce succès assez aisé et autoritaire. Eux qui iront maintenant se tester cinq fois en déplacement, à partir de vendredi…

— LeBron James grimpe encore dans un classement all-time. Juste avant de fêter ses 38 ans, le quadruple MVP a intégré le Top 10 des joueurs qui totalisent le plus de matchs en saison régulière. En tenue pour la 1 393e fois de sa carrière, il dépasse ainsi un certain Tim Duncan (1 392) et se positionne derrière les 1 410 rencontres de Jason Terry. Pour information, le recordman en la matière se nomme Robert Parish : 1 611 matchs de saison régulière !

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Butler/Adebayo. Si les soldats Caleb Martin et Gabe Vincent ont montré de belles choses offensivement (25 points à 5/9 à 3-pts en cumulé), c’est grâce à tous les espaces offerts par les Lakers, mais surtout créés par Jimmy Butler et Bam Adebayo. Intenables de bout en bout, les deux leaders du Heat se sont baladés dans la « défense » californienne, incapable de les ralentir au scoring ou dans les décalages. Symbole de la domination floridienne dans la peinture, le tandem All-Star a mis la pression sur ses adversaires d’entrée de jeu, sans jamais desserrer l’étau ensuite, car il y en avait toujours un pour assommer Los Angeles.

✅ LeBron James. Certes correctement épaulé par séquences par Russell Westbrook, Dennis Schröder, Troy Brown Jr, Wenyen Gabriel ou même Juan Toscano-Anderson, le « King » a globalement dû se débrouiller seul contre Miami. Pour son retour dans une salle qu’elle connaît bien, l’ex-superstar du Heat a fait la pluie et le beau temps côté Lakers. Dès qu’il jouait, son équipe existait et rivalisait avec l’adversaire. Dès qu’il se reposait, son équipe prenait l’eau et lâchait prise au score. Cela s’est surtout vu avant la pause car, en seconde période, « LBJ » a été un poil moins influent, gâchant beaucoup plus de munitions ballon en main.

⛔ Austin Reaves et Lonnie Walker IV. À eux deux, ils ont disputé 41 minutes. À eux deux, ils n’ont pas inscrit le moindre point et terminé à 0/9 aux tirs (dont 0/8 à 3-pts), tout en commettant 6 pertes de balle. Autant dire que la performance du duo Reaves/Walker IV a été mauvaise, pour ne pas dire très mauvaise, et que cela a logiquement poussé Darvin Ham à s’appuyer sur Troy Brown Jr. et Juan Toscano-Anderson dans le quatrième quart-temps.

LA SUITE

Miami (18-17) : déplacement à Denver, dans la nuit de vendredi à samedi (03h00).

Los Angeles (14-21) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30).