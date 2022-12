Sacramento prend sa revanche sur le fil face à Denver

Sur un temps fort de leur saison avec cinq victoires de suite et huit succès sur leurs neuf dernières sorties, les Nuggets avaient droit à une seconde opposition de suite à Sacramento, après leur victoire initiale mercredi.

Mais sans Jamal Murray, Aaron Gordon ou encore Bruce Brown, tous trois laissés au repos pour soigner des petits bobos, malgré un match de mammouth de Nikola Jokic (40 points, 7 rebonds, 6 passes), Denver a dû s’incliner au bout d’une fin de match à suspense, sur un ultime lancer de Malik Monk (127-126).

Pourtant, c’est bien Denver qui a longtemps dominé ce match, partant sur les chapeaux de roue pour compter jusqu’à 18 points d’avance, à 47-29 pour les Nuggets en 2e quart. Il faut dire que et Jokic (12 points à 4/4 aux tirs) et Porter Jr. (13 points à 5/5 aux tirs) ont été au diapason, auteurs d’un premier quart au plus que parfait !

Propulsée par sa traction arrière, « made in Kentucky », Fox – Monk, Sacramento va cependant réagir. À un 14-4 des Nuggets, les Kings vont répliquer par un 11-3 en fin de 3e quart pour réduire l’écart. Ce n’est qu’en toute fin de match que Malik Monk égalise à 122 partout sous les deux minutes à jouer. Et c’est encore lui qui va faire 1 sur 2 aux lancers pour donner la victoire, à l’arrachée, à son équipe (127-126).

Après trois défaites sur quatre matchs de suite à domicile, les Kings se rassurent donc un peu avec ce succès arraché dans les dernières secondes, portés par trois performances à la trentaine avec Domantas Sabonis (31 points, 10 rebonds, 5 passes), De’Aaron Fox (31 points, 13 passes) et donc Malik Monk (33 points) en sortie de banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de séries. Si le premier quart a appartenu aux Nuggets avec le duo Jokic – Porter Jr. qui a cumulé 25 points à 9/9 aux tirs, le deuxième a été celui des Kings avec le duo Fox – Monk qui, à son tour, a fait parler la poudre avec 26 points en cumulé, à 9/14 aux tirs. De la même manière, les deux équipes se sont répondues coup pour coup en 3e quart avec un 14-4 des visiteurs, suivi d’un 11-3 de Sacramento.

– Les Nuggets doivent resserrer les vis en défense. Deuxième meilleure attaque mais seulement 24e défense, Denver n’a pas inversé la tendance hier soir à Sacramento, c’est le moins qu’on puisse dire. Bon perdant, Nikola Jokic reconnaissait rapidement que son équipe n’avait pas bien défendu : « Sacramento a vraiment bien joué, ce n’était pas juste un gars. On n’a pas su arrêter plusieurs d’entre eux. » Un refrain repris en écho par son coach : « Ce match n’était pas un de nos meilleurs en défense évidemment », se lamentait Mike Malone. « C’est pour ça qu’on a perdu. On ne peut pas se reposer uniquement sur notre attaque face à une jeune équipe ambitieuse qui vient de perdre contre nous la veille, ce n’est pas possible ! »

TOPS/FLOPS

✅ Le duel Jokic/Sabonis. Absent pour un match à cause d’une blessure au pouce, Domantas Sabonis était de retour aux affaires pour essayer de limiter Nikola Jokic. Ça n’a pas tellement fonctionné avec le double MVP en titre qui a fait monter son total à 40 unités, plus 7 rebonds et 6 passes mais Domantas Sabonis l’a aussi fait bosser de l’autre côté du terrain avec ses 31 points, 10 rebonds et 5 passes. Et c’est bien le Joker qui souriait jaune en fin de match, avec un premier raté sur un tear drop et un second au buzzer à 3-points…

✅ De’Aaron Fox. Avec 15 passes décisives délivrées sur les quatre derniers matchs des Kings, De’Aaron Fox ne faisait pas son boulot de meneur. Hier soir, il a bel et bien repris le contrôle sur le jeu de son équipe avec un double-double de patron à 31 points et 13 passes. Il a surtout fini très fort avec un dernier quart à 15 points à 6/7 aux tirs !

✅ Malik Monk. Avec Fox, ils font la paire ! L’autre ancien de Kentucky a aussi fini à 30 points ou plus avec 33 unités en sortie de banc. Il est même un beau candidat au titre de meilleur sixième homme.

⛔️ Harrison Banres. L’habituel métronome des Kings est en petite forme en ce moment. Et il signe encore une prestation très médiocre, à seulement 8 points à 2/8 au tir et le pire +/- de la partie, à -13.

LA SUITE

Denver (22-12) : réception du Heat vendredi.

Sacramento (18-15) : réception du Jazz vendredi.