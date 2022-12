Killian Hayes expulsé après un coup de poing sur Moritz Wagner !

Voilà une scène que la ligue déteste voir, une altercation qui vire au pugilat en plein match NBA. La rencontre entre Detroit et Orlando a en effet dégénéré cette nuit, juste avant la pause, alors que le Magic était mené de 19 points sur le parquet des Pistons.

À la lutte pour le ballon près de la ligne de touche, Moritz Wagner et Killian Hayes se sont retrouvés au coude-à-coude et l’Allemand en a profité pour bousculer le Français et l’envoyer dans le décor. Sur son propre banc, en l’occurrence.

Un geste antisportif, qui n’est évidemment pas passé du côté de Detroit, puisque Wagner s’est rapidement retrouvé encerclé par les joueurs de Detroit, après une première poussette dans le dos d’Hamidou Diallo.

Ni une ni deux, et malgré les efforts de l’assistant Jérôme Allen pour le contenir, Killian Hayes s’est relevé pour asséner un coup dans le dos à Moritz Wagner, le heurtant au niveau de la nuque. L’ambiance a failli dégénérer, alors que le regroupement se faisait de plus en plus important et que le speaker de la salle implorait les spectateurs de rester à leurs sièges…

On n’était pas sur le chaos d’un « Malice at The Palace », mais il s’en est fallu de peu, et cela nous rappelait également les images de l’altercation d’il y a un an entre Isaiah Stewart et LeBron James, dans le Michigan encore une fois (décidément…).

On ne sait pas s’il en a rajouté, mais Moritz Wagner a en tout cas semblé bien sonné après le coup de Killian Hayes. Toujours est-il qu’une fois la tension retombée, les deux joueurs ont purement et simplement été expulsés, tout comme Hamidou Diallo, coupable d’avoir envenimé la situation.

Les sanctions à l’encontre du meneur français pourraient, elles, être bien plus lourdes à la suite de ce pétage de plomb, même s’il a initialement répondu à un geste antisportif. Plusieurs joueurs du banc du Magic pourraient aussi être suspendus pour avoir quitté leur « zone » : Franz Wagner, Cole Anthony, Wendell Carter Jr, Gary Harris, Mo Bamba, RJ Hampton, Terrence Ross, ainsi qu’Admiral Schofield…