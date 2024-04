Devin Booker absent au moins les quatre prochaines semaines…

Alors qu’il faisait des allers-retours entre l’infirmerie et le terrain depuis quelques semaines, Devin Booker va cette fois devoir s’arrêter plus longtemps. Les Suns viennent ainsi d’annoncer que l’arrière souffrait d’une entorse au niveau de l’aine, et qu’il serait absent au moins pour les quatre prochaines semaines…

C’est un problème que Devin Booker gérait depuis quelque temps, et qu’il a aggravé lors du match de Noël.

Évidemment, c’est un nouveau coup dur pour Phoenix, qui perd là son meilleur scoreur (27.1 points de moyenne), le club devant également faire sans Cameron Payne, tout en attendant le retour aux affaires de Cam Johnson.

La troupe de Monty Williams va ainsi devoir serrer les dents sans Devin Booker, afin de rester dans le bon wagon à l’Ouest. Actuellement, le club est à la 5e place de la conférence, avec 20 victoires pour 15 défaites.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 Total 598 34 46.4 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.