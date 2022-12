Les Hawks ratent le hold-up d’un cheveu face à Brooklyn

Même sans Trae Young, De’Andre Hunter et Clint Capela et dans le deuxième soir d’un « back-to-back » après avoir perdu à domicile face à Indiana, Atlanta a tout donné pour essayer d’accrocher Brooklyn, l’équipe en forme du moment. Il s’en est fallu de peu, entre le talent mêlé au sang-froid de la paire Irving-Durant en attaque, et deux coups de malchance de Dejounte Murray sur la fin.

À l’énergie, et avec de l’adresse à 3-points, les Hawks avaient pourtant réussi à faire la course en tête en premier quart-temps. Avec les coudées franches à la mène, Dejounte Murray a même terminé la période en inscrivant les 7 derniers points de son équipe (29-22). Problème, dans l’équipe d’en face, Kevin Durant n’était pas venu pour assister au spectacle des Hawks à domicile. KD a ainsi remis son équipe en tête en deux temps trois mouvements, entre un alley-oop servi pour Nic Claxton, un 3-points et deux paniers pou boucler le premier acte (30-31).

Les locaux ont repris du poil de la bête, profitant cette fois du très bon passage de Jalen Johnson et de l’entrée en jeu de Bogdan Bogdanovic. Le Serbe a notamment inscrit deux paniers à 3-points de suite, récompensant Atlanta pour sa défense et son jeu de transition (55-43). Mais encore une fois, Brooklyn a fait le nécessaire pour revenir dans le coup.

Patty Mills a lui aussi aligné six points de suite pour réduire la note à la pause (63-56). Puis c’est Nic Claxton et Royce O’Neale qui ont haussé leur niveau de jeu pour accompagner le duo Irving-Durant. Comme en premier quart-temps, Brooklyn a ainsi repris la tête à la dernière minute, se plaçant idéalement pour débuter le dernier acte (80-83).

Kyrie Irving a alors pris ses responsabilités, une fois de plus, en mettant les Nets sur orbite avec deux services pour TJ Warren et Yuta Watanabe, mais surtout trois actions géniales : un fade-away jump shot ligne de fond suivi de deux missiles de suite à 3-points (82-95). Pour répondre au 10-0 d’Atlanta, il a ensuite aligné un 2+1 et un drive avec une finition improbable en transition (92-100), puis un tir en tête de raquette suivie d’une passe lobée au millimètre pour Nic Claxton. Insuffisant toutefois pour repousser des Hawks accrocheurs et revenus à 104-104 suite aux missiles de loin de la paire Bogdanovic-Holiday.

Dans le sprint final, c’est KD qui a eu le dernier mot, sur deux tirs à mi-distance, là où Dejounte Murray a vu l’une de ses tentatives faire gamelle avant de rater un précieux lancer à 107-108. Après un dernier 3-points raté de Kyrie Irving, il a eu une dernière chance de réaliser le hold-up, mais sa son tir à 3-points face au panneau a frappé l’arrière du cercle avant de ressortir (107-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta n’a rien lâché. Les Hawks ont livré le match presque parfait compte tenu des circonstances et du talent de la paire Irving-Durant. Les troupes de John Collins ont été agressifs en défense, opportunistes et appliqués en attaque (seulement 3 ballons perdus) et il s’en est fallu de peu (quelques lancers-francs de plus ?) pour qu’ils ne créent la surprise.

– Attention à la défense. Brooklyn compte dans ses rangs deux des plus grands attaquants de leur génération. C’est (encore) grâce à leur talent qu’ils ont pu s’en tirer cette nuit, même s’il a fallu attendre le buzzer pour lever les bras au ciel. La défense est en revanche moins efficace. Dans le money-time, les Hawks ont ainsi réussi à scorer dix fois sur treize possessions jusqu’à cette tentative de Dejounte Murray qui a roulé sur le cercle avant de ressortir à 50 secondes du terme. Même sur sa série de 10 victoires, Brooklyn a pris la mauvaise habitude d’encaisser beaucoup de points (114 en moyenne). Un défaut qu’il faudra corriger d’ici le printemps.

– Une alerte pour Dejounte Murray ? Les Hawks ont retenu leur souffle lorsque Dejounte Murray a reçu un choc genou contre genou avec Yuta Watanabe sur un drive vers le cercle et qu’il est revenu en boitant et en grimaçant. Le meneur a finalement serré les dents pour prendre part au « money-time ». Son genou gauche a tenu bon, mais difficile de ne pas penser à ce coup au regard de sa fin de match, entre son lancer-franc raté, sa tentative qui a fait gamelle et son dernier tir raté à 3-points…

– Faute ou pas ? Avec moins de dix secondes sur l’horloge pour la dernière possession et un point de retard, Nate McMillan a décidé de faire confiance à Dejounte Murray pour remonter la balle et trouver une solution. Le meneur a décidé de prendre un tir compliqué avec Kyrie Irving et Kevin Durant sur lui. Son tir n’a pas trouvé la cible, mais à y regarder de plus près, il aurait peut-être bénéficié d’une faute, soit de Kevin Durant, soit de Kyrie Irving, voire même des deux ! À vous de juger…

I’m a nets fan but this is clearly a foul… pic.twitter.com/isMrdCo3un — NBABubble (@NbaBubble1) December 29, 2022

TOPS/FLOPS

✅ Le tandem Irving-Durant pour finir le boulot. Le dernier quart-temps leur appartient. Kyrie Irving a débuté par un véritable festival avant de rentrer dans le dur, de rater des tirs et même de perdre un ballon critique. KD est alors entré en piste pour scorer deux paniers avec l’esthétique qui le caractérise. 54 points inscrits à eux deux et une nouvelle victoire à l’arrivée, ce qui reste le plus important.

✅ Onyeka Okongwu. Encore un double-double pour l’intérieur qui représente plus qu’une alternative à Clint Capela au fil des semaines. Encore appliqué et agressif, il a apporté sa pierre à l’édifice même s’il n’y a pas la victoire au bout.

✅⛔️ Dejounte Murray. Du très bon Murray pendant presque tout le match (24 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) et ce final malheureux qui vient un peu ternir sa prestation. Au-delà de ses deux derniers tirs ratés, c’est surtout son lancer-franc raté sur la fin qui aurait pu changer l’issue de cette fin de match.

LA SUITE

Atlanta (17-18) : les Hawks recevront les Lakers ce vendredi pour leur dernier match de l’année (01h30).

Brooklyn (23-12) : les Nets ont rendez-vous à Charlotte ce samedi (01h00).