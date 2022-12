Stats & Highlights | La vengeance pour Chicago, la déprime pour Boston, le sourire pour Philadelphie et Orlando

Rien ne va plus à Boston. Les Celtics, qui dominaient la ligue il y a encore quelques jours, viennent de perdre une cinquième fois en six matches, après notamment une première période catastrophique contre Indiana.

Les Sixers, eux, continuent leur série de victoires, avec un 6e succès de suite, quand le Magic a bien rebondi après sa défaite, en battant Houston. 7e victoire en 8 matches pour la franchise floridienne.

Les Bulls ont pu se venger des Hawks, en remportant leur duel au buzzer, comme ils avaient perdu le précédent. Pas de revanche pour les Blazers, qui s’inclinent de nouveau face au Thunder. Enfin, les Clippers ont aligné leur groupe au complet et facilement gagné face aux Hornets.

Philadelphie – Detroit : 113-93

Avec leur collectif et leur défense, les Sixers n’ont eu aucun mal à se défaire des Pistons. En deuxième mi-temps, les Pistons sont bloqués à moins de 30% de réussite au shoot et ont perdu 22 ballons dans l’ensemble de la partie.

Pour Joel Embiid et ses coéquipiers, c’était trop facile et chacun a brillé puisque huit joueurs ont inscrit au moins 9 points. Incertain avant la rencontre, Killian Hayes a terminé avec 12 points à 6/15 au shoot.

Boston – Indiana : 112-117

Les Celtics, privés de Marcus Smart, ont explosé dès le premier quart-temps, en encaissant 42 points. L’écart était déjà de vingt points quand les Pacers ont passé un 11-0 pour finir la première période avec 28 unités d’avance. Tyrese Haliburton avait déjà 20 points à son compteur.

Jayson Tatum (41 points) et Jaylen Brown vont permettre aux finalistes 2022 de revenir en dernier quart-temps. Après un panier à 3-pts de Brown, il n’y a plus que cinq points d’écart et trois minutes à jouer. Mais Tyrese Haliburton (33 points) répond avec un tir primé et Indiana l’emporte.

Atlanta – Chicago : 108-110

La réponse du berger à la bergère. Il y a quelques jours, les Bulls étaient battus au buzzer par les Hawks, cette fois-ci, on inverse les équipes et c’est Chicago qui repart avec le succès à la sirène.

Avant ça, les Bulls s’étaient fait peur. Après une première période maîtrisée, ils ont lâché le contrôle de la partie et gâché une avance 18 points.

Avec un 19-7 en dernier quart-temps, Trae Young et compagnie passent devant. AJ Griffin et Zach LaVine se répondent et Onyeka Okongwu, avec deux alley-oops de suite, égalise. Finalement, après un shoot raté de DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu prend le rebond offensif et marque au buzzer.

Oklahoma City – Portland : 101-98

Malgré un Damian Lillard peu inspiré (16 points à 6/19 au shoot), qui manque ses six premiers shoots et ne marquera pas en premier quart-temps, les Blazers sont devant à la pause. Sauf qu’en fin de rencontre, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder passent devant.

Dans les dernières secondes, Damian Lillard obtient un entre-deux, que les Blazers gagnent, et il tente sa chance face à une très bonne défense de Lu Dort. C’est raté et « SGA » n’a plus qu’à conclure aux lancers-francs. Troisième victoire de suite pour Oklahoma City.

Houston – Orlando : 110-116

Pendant presque 30 minutes, tout allait bien pour Houston, qui menait de 15 points en troisième quart-temps. Puis, la défense de zone du Magic a perturbé les troupes de Stephen Silas, qui ont commencé à déjouer.

Orlando en profite et passe un 17-2, porté par un très bon Franz Wagner, auteur de douze points dans le troisième acte. En dernier quart-temps, à quatre minutes du terme, Paolo Banchero et sa bande accélèrent à nouveau avec un 8-2 et filent vers la victoire. C’est une quatrième défaite de suite pour les Texans.

LA Clippers – Charlotte : 126-105

Les Clippers avaient leur groupe au complet et les Hornets l’ont bien vu. Nicolas Batum (21 points et 7 rebonds en sortie de banc) et ses coéquipiers ont rapidement marché sur Charlotte, malgré le triple-double de LaMelo Ball.

Dès la fin du premier quart-temps, il y avait déjà 20 points d’écart, puis 31 à la pause. Les Hornets ont été étouffés, shootant à 40% de réussite et perdant 14 ballons. Deuxième succès de suite pour les hommes de Tyronn Lue.