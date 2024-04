Les Cavaliers font enfin tomber les Bucks !

La troisième tentative aura été la bonne ! Après deux revers face aux Bucks cette saison, dont un très frustrant à domicile, les Cavaliers parviennent enfin à faire tomber les leaders de la NBA.

Un succès (114-106) qui ne souffre d’aucune contestation, et le mors aux dents, les coéquipiers de Donovan Mitchell ont pris les commandes dans la deuxième moitié du premier quart-temps. Alors que le match était équilibré, la sortie de Giannis Antetokounmpo, qui avait déjà provoqué quatre fautes, va complètement changer la donne. D’autant que Cleveland fait alors entrer Kevin Love.

Pendant cinq minutes, les Bucks restent muets, et les Cavaliers en profitent pour signer un 15-0 ! C’est l’écart à la fin du premier quart-temps (35-20). On retrouve Kevin Love en quarterback pour un dunk de Cedi Osman, puis Donovan Mitchell teste les chevilles de Joe Ingles sur un stepback à 3-points. L’écart enfle (60-42 à la mi-temps) et le talent de Giannis ne suffit pas.

Au retour des vestiaires, Donovan Mitchell inscrit les six premiers points pour franchir la barre des 20 points d’écart (66-42). Le match devient complètement débridé, et le jeu à deux entre Donovan Mitchell et Jarrett Allen maintient l’écart aux alentours des 15-20 points (85-61).

Dans le 4e quart-temps, Giannis est partout, et quasiment à lui tout seul, il ramène les Bucks à 10 longueurs (109-99) à l’entrée du « money time ». Les Bucks signent même un 9-0 pour passer sous la barre des 10 points. Mais Mitchell et Garland ne tremblent pas aux lancers-francs, et les Cavaliers s’imposent 114-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Concours de paniers lointains. À la fin du 3e quart-temps, Donovan Mitchell plante un 3-points avec la planche de 11 mètres. Sur la remise en jeu, Jrue Holiday lui rend la monnaie de sa pièce de la même distance et les deux se congratulent !

Collectif en berne. Les Bucks ont attendu la 15e minute, et leurs 24 et 25e points, pour signer leur première passe décisive de la soirée. C’est Grayson Allen qui débloque le compteur sur une passe pour l’inévitable Giannis.

TOPS/FLOPS

✅Donovan Mitchell. Encore un très bon match de Donovan Mitchell, dont l’agressivité a fait beaucoup de mal aux Bucks. Jamais il n’avait tenté et inscrit autant de lancers cette saison : 15 sur 16 !

✅ Kevin Love. Son entrée en jeu est décisive pour faire le break en 1er quart-temps.

✅ Jarrett Allen. Au-delà de ses 19 points et 8 rebonds, c’est le seul qui est parvenu à freiner (un peu) Giannis. Il s’est permis de dominer Brook Lopez et ce n’est pas donné à tout le monde cette saison.

✅ Giannis Antetokounmpo. Avec 45 points, le double MVP signe son meilleur total de la saison. Dès qu’il est sorti, les Bucks ont coulé…

⛔ Bobby Portis. Petite sortie du 6e homme de Milwaukee, limité à 6 points et dominé par Kevin Love.

LA SUITE

Cleveland (22-11) : réception de Toronto vendredi.

Milwaukee (22-9) : déplacement compliqué à Brooklyn vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.