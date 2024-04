Les Warriors tendent l’autre joue à Brooklyn : -30 !!!

Après cette lourde défaite de 30 points face aux Nets, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à déplorer pour les Warriors. La mauvaise d’abord : l’équipe est dans une très mauvaise passe, après avoir perdu cinq de ses six matchs durant son « road-trip » dans la conférence Est, dont ces deux dernières défaites en « back-to-back » à New York avec un écart moyen de 34 points. La bonne nouvelle… c’est que ce « road-trip » cauchemardesque est terminé, et que Steve Kerr et ses hommes rentrent enfin à San Francisco, pour préparer le « Christmas Game ».

Concernant le match, pas grand chose à dire tant ce fut une purge. Les Nets pointaient à 25 points marqués après cinq minutes de jeu, à 46 points (à 73% aux tirs) à la fin du premier quart-temps puis à 91 points (!!!) à la mi-temps. L’écart a grimpé à +40 dès la première période, avant de légèrement baisser après la pause, un long « garbage-time » pour tout le monde.

Après la gifle reçue contre les Knicks la veille, les tenants du titre n’ont pas su réagir, et ont coulé. Au fond du gouffre, les coéquipiers d’un Stephen Curry toujours convalescent (Klay Thompson et Andrew Wiggins étaient aussi absents) ont bien besoin de rentrer à la maison, pour retrouver des repères avant d’attaquer la partie 2023 du calendrier.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps historique pour les Nets. Littéralement historique, puisque les Nets ont battu le record de la franchise pour le nombre de points marqués en une mi-temps, avec 91 unités en première période. Sous l’impulsion d’un Kevin Durant incandescent (21 points à 8/9 aux tirs), les locaux ont fait feu de toutes parts en attaque, convertissant 71% de leurs tirs, dont 68% pour ceux pris derrière l’arc. Avec cette première mi-temps historique, les Nets se sont mis à l’abri pour le reste de la rencontre, le sort du match étant évidemment déjà connu dès la pause.

– James Wiseman profite de la déroute pour répéter ses gammes. Son début de saison, et pourrait-on même dire son début de carrière, n’est pas des plus stables, alors chaque performance est comme un petit évènement. Dans un contexte de « blowout » dès la mi-temps, le talentueux mais complexe pivot des Warriors s’est régalé, s’offrant le premier match à 30 points de sa jeune carrière. Un chantier dans la raquette (12/14 aux tirs, 8 lancers-francs tirés), face à une raquette des Nets jamais très dissuasive. Dans les faits, c’est une performance dans le vent, mais pour James Wiseman, c’est toujours bon pour la confiance.

TOPS & FLOPS

✅ Les titulaires des Nets. On pourrait même citer toute l’équipe des Nets, étant donné que les remplaçants ont marqué 75 points, mais il faut reconnaitre que l’énorme première mi-temps est avant tout au mettre au crédit des titulaires, qui ont appuyé sur l’accélérateur dès l’entre-deux, et n’ont jamais freiné par la suite. C’est en effet sous l’impulsion du cinq majeur que les Nets menaient 25-10 après seulement cinq minutes, laissant ensuite le champ libre aux remplaçants pour garder le cap. La meilleure performance est celle de « KD », auteur de 23 points, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions en 29 minutes seulement. Les quatre titulaires ont tous marqué entre 10 et 15 points, et on retient notamment la belle sortie de Ben Simmons, qui a compilé 10 points, 4 rebonds et 8 passes, et celle de Nic Claxton avec 10 points, 7 rebonds et 5 passes. Les cinq titulaires ont fini le match largement dans le positif au +/-.

⛔️ Jordan Poole. Moyen la veille sur le parquet du Madison Square Garden, le jeune arrière s’est complètement loupé chez le voisin de Brooklyn. Obnubilé à l’idée de bien faire, il s’en est emmêlé les pinceaux et s’est troué dans les grandes largeurs : 13 points à 4/17 aux tirs, 2 passes pour 7 pertes de balle, et le plus mauvais +/- de la rencontre (-31). Peut-être plus que n’importe quel autre de ses coéquipiers, « JP » va grandement bénéficier du retour à la maison, après ce « road-trip » pénible pour les champions en titre.

LA SUITE

– Brooklyn (20-12) : réception des Bucks, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)

– Golden State (15-18) : réception des Grizzlies, pour le « Christmas Game » (02h00)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.