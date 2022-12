Avec un immense Pascal Siakam (52 points !), les Raptors stoppent la série des Knicks

Il faut croire que le Madison Square Garden a un pouvoir magique pour transcender les grands noms de cette ligue. Énième illustration cette nuit avec Pascal Siakam qui s’offre un record en carrière dans l’antre des Knicks, dans une victoire ô combien nécessaire pour ses Raptors.

Après un premier quart-temps très disputé entre les deux équipes (27-28), l’ailier-fort des champions 2019 a mis Toronto sur ses épaules en marquant 10 points de suite, creusant l’écart quasiment à lui tout seul (32-41). Face à un joueur d’un tel niveau dans ce quart-temps, les New-Yorkais ont cherché à limiter la casse à la pause (53-63).

Il a fallu qu’Immanuel Quickley poursuive son festival dans les corners pour que New York repasse devant après le passage au vestiaire (66-65). Le duel entre Siakam et son adversaire direct Julius Randle s’est poursuivi dans un troisième quart-temps équilibré, mais encore terminé avec trois possessions d’avance pour les visiteurs (80-87).

Avec quelques rares contributions de son banc, dont un « floater » de Derrick Rose, qui a profité de l’absence de Quentin Grimes pour grappiller des minutes, New York s’est accroché. Mais le passage en zone de leurs adversaires va beaucoup les gêner (87-96). Randle et son compère RJ Barrett ont alors fait parler leur physique pour marquer près du cercle et redonner l’avantage aux Knicks à trois minutes de la fin (102-101).

Très mal en point offensivement dans la période (5/20…), les Canadiens ont trouvé la libération grâce à quelques stops et à un panier à 3-points décisif de Fred VanVleet en transition, à une minute trente de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La propreté absolue des Raptors. Les Canadiens étaient déjà l’équipe qui perdait le moins de ballons en moyenne dans la ligue avec environ 13 unités. Leur moyenne va repartir à la baisse avec ce match terminé avec seulement… quatre « turnovers ». Il s’agit bien évidemment d’un record de saison pour la troupe de Nick Nurse dont les adversaires ont perdu quatre fois plus de balles. Entre ce différentiel et leurs lancers-francs manqués, les New-Yorkais ont de quoi nourrir quelques regrets.

– Rotations serrées. Nick Nurse et Tom Thibodeau sont plutôt réputés dans le domaine. Cette nuit, chaque coach s’est appuyé sur une rotation de huit joueurs, sans hésiter à faire grimper les temps de jeu de leurs joueurs vedettes. Ainsi, pas moins de quatre éléments ont dépassé les 40 minutes de jeu, dont la palme RJ Barrett avec… 46 minutes de jeu. De part et d’autre, les bancs n’ont quasiment rien apporté.

– Fins de séries. Démarrée début décembre, la belle série de huit victoires de suite des Knicks a permis à ces derniers de passer de la 11e place à l’Est à la 6e. Dynamique inverse pour les Raptors passés de la 7e place à la 10e avec leur série de six revers consécutifs. Ces deux séries ont pris fin avec cette rencontre.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Le MVP de la soirée sur cette nuit de NBA sur lequel on va évidemment revenir. Auteur de son record en carrière, il s’est montré intenable à proximité du cercle, où il a récolté autant de lancers-francs que toute l’équipe adverse. Passé tout près du triple-double pour compléter sa performance majuscule, le Camerounais a essentiellement marqué sur la ligne de réparation dans le dernier quart-temps.

✅ Julius Randle et RJ Barrett. Les deux hommes forts de New York n’ont pas grand-chose à se reprocher. Hormis quelques lancers ratés du premier – sans compter ce ballon qui lui a glissé des mains dans la dernière minute alors qu’il avait un lay-up à sa portée – et pertes de balle du second, ils ont été très propres dans le jeu. Le duo a été en première ligne pour réveiller l’équipe dans le dernier quart-temps.

⛔ Scottie Barnes. Deux stats pour résumer sa soirée : 1/10 aux tirs et -16 au score lorsqu’il était en jeu, le pire ratio de son équipe. Le rookie de l’année en titre confirme son recul statistique par rapport à sa première année…

⛔ Jalen Brunson. Contrairement à Barnes, l’ancien joueur des Mavs est plutôt un modèle de régularité depuis le début de saison. Cette nuit, il signe sa pire prestation avec le maillot new-yorkais. De la maladresse (3/14), des ballons perdus (5, soit davantage… que les Raptors !), dont deux qui coûtent cher dans le dernier quart-temps. Le meneur a toutefois compensé avec 12 passes décisives.

LA SUITE

New York (18-14) : réception des Bulls, vendredi.

Toronto (14-18) : déplacement à Cleveland, vendredi.