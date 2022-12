Luka Doncic et Dallas prennent leur revanche face aux Wolves

Luka Doncic (25 points, 10 passes, 9 rebonds) et les Mavs ont leur revanche ! Après leur défaite face à Minnesota lundi (116-106), les hommes de Jason Kidd ont inversé la tendance, et ce grâce à une fin de match parfaitement maîtrisée, derrière les coups de patte de Tim Hardaway Jr. (21 points) et Spencer Dinwiddie (19 points).

Ce succès des Mavs brise une série de deux revers consécutifs, et plus largement une mauvaise dynamique de cinq défaites en sept matchs. Leur calendrier s’adoucit par la suite avec un dernier déplacement à Houston avant de revenir à domicile pour trois matchs d’affilée.

Pour les Wolves, c’est toujours le même problème : comment faire cohabiter les stars Rudy Gobert et Anthony Edwards, voire D’Angelo Russell ? Pour son retour à l’action, le Français a réussi un bon match, à 19 points et 15 rebonds, mais, dans le même temps, Anthony Edwards (23 points, 5 passes, 4 rebonds) n’a pas particulièrement fait d’étincelles, surtout pas en fin de match…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic se chauffe avec un fan. C’est peut-être le déclic (improbable) de la victoire des Mavs cette nuit. On est à quatre minutes de la fin du match et Luka Doncic commence à sérieusement monter en température dans sa discussion avec un fan des Wolves aux premiers rangs. S’ensuit une série de cinq possessions texanes conclues par un 3-points, Tim Hardaway Jr. à deux reprises, Spencer Dinwiddie puis Reggie Bullock lui aussi par deux fois ! Cette averse de 3-points, causée par un échange brûlant, va définitivement glacer les Wolves ! « Il y avait un gars qui m’a parlé à plusieurs reprises. Je ne l’ai pas vu à la fin », sourit Luka Doncic. « Quand on a commencé à avoir des lancers, il avait dû partir mais ça m’a bien motivé. J’adore parler avec les fans. Ça me booste et c’est une grosse victoire pour nous. Honnêtement, on a joué du bon basket, on a partagé le ballon pour une belle victoire. »

– Une histoire de lancers. La comparaison fait mal aux yeux pour les fans de Minny : Dallas a obtenu 27 lancers (pour 23 points) contre 10 seulement pour les locaux (et 7 points) ! Ce différentiel de 16 points pèse effectivement lourd dans la balance au final, et démontre que les Wolves ont clairement manqué d’agressivité vers le cercle. Surtout face à une raquette qui n’a rien d’effrayant défensivement…

TOPS & FLOPS

✅ Luka Doncic. Avec seulement 4 points en dernier quart, il n’a pas eu à forcer son talent dans le money time pour faire la différence. À vrai dire, la superstar des Mavs termine à 25 points, 10 passes et 9 rebonds et a surtout fait tourner la boutique, servant à tour de rôle Hardaway et Dinwiddie pour boucler l’affaire.

✅ Rudy Gobert. De retour aux affaires après trois matchs d’absence, il a fait sentir sa présence d’entrée, avec 8 points et 4 rebonds dès le premier quart. En forme, le pivot tricolore termine en double-double avec 19 points et 15 rebonds, le tout à un très bon 9/11 aux tirs.

✅ Austin Rivers. Avec 21 points et 4 rebonds, à 8/13 aux tirs, il confirme sa bonne forme du moment. Sur les quatre derniers matchs, l’arrière vétéran tourne à un superbe 73% de réussite aux tirs (25/34) dont 70% à 3-points (14/20) !

⛔️ D’Angelo Russell. Deuxième match de suite face à Dallas et deuxième copie à 4/13 aux tirs pour lui ! Le meneur des Wolves n’aime décidément pas jouer les Mavs, terminant sa soirée à 0/7 à 3-points notamment.

LA SUITE

– Dallas (16-16) : dernière étape du « road trip » à Houston vendredi.

– Minnesota (16-16) : début d’un « road trip » de quatre matchs vendredi à Boston.