Les Lakers prennent (encore) l’eau à Sacramento

Après leur correction reçue à Phoenix, les Lakers se déplaçaient cette fois-ci chez les Kings, leur voisin et rival californien, mais la finalité a été la même, puisqu’ils sont repartis avec une défaite nette et sans bavure dans les valises : 134-120 !

Pourtant, contrairement à lundi soir, LeBron James (30 points, 6 rebonds, 11 passes, 3 contres) était bien présent dans le camp de Los Angeles, mais il n’a juste pas pu réussir de miracle devant Domantas Sabonis (13 points, 21 rebonds, 12 passes) et les 91 points des quatre autres titulaires de Sacramento.

Avant de recevoir les Hornets puis de se rendre chez les Mavericks lors du Christmas Day, les « Purple & Gold » s’inclinent ainsi pour la deuxième fois d’affilée, alors que les joueurs de « Sactown » s’imposent pour la troisième fois en quatre matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Domantas Sabonis au four et au moulin. Vingtième triple-double en carrière pour le Lituanien et son deuxième sous les couleurs des Kings. Omniprésent dans cette rencontre, malgré une entame discrète en raison de la bonne défense des Lakers (oui, oui…), l’intérieur All-Star est ensuite peu à peu monté en puissance, noircissant une nouvelle fois la feuille de stats. Dominateur au rebond, capital à la création et scoreur au besoin, il n’a eu aucun mal à régner dans la peinture, en l’absence d’Anthony Davis du côté de Los Angeles.

— La défense de Los Angeles a tenu… douze minutes. 41 points concédés dans le deuxième quart-temps, puis 40 dans le troisième, pour un total de 134 unités encaissées à l’arrivée… Diminués de base, et opposés à l’une des attaques les plus efficaces de la ligue, les Lakers étaient (espérons-le) conscients qu’il leur fallait se retrousser les manches défensivement, pour se donner une chance de l’emporter à Sacramento. Le problème, c’est qu’ils ont arrêté de défendre et de faire les efforts à partir du premier quart-temps, laissant des boulevards aux Kings dans la peinture (58 points) ou derrière l’arc (17 paniers à 3-pts).

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Sacramento. Outre Domantas Sabonis et son gros triple-double, donc, les Kings ont reçu un joli coup de main de la part des quatre autres membres de leur cinq. À savoir De’Aaron Fox (22 points, 6 passes et une expulsion pour deux fautes techniques, à la fin), Kevin Huerter (26 points, 5 rebonds et 3 interceptions), le rookie Keegan Murray (23 points, record en carrière égalé), ainsi que Harrison Barnes (20 points et 8 rebonds). Une impressionnante force de frappe collective, qui a su profiter pleinement des errements défensifs des Lakers…

✅ LeBron James. À bientôt 38 ans, le « King » continue de performer (quasiment) chaque soir, qu’importent les défenses qui lui sont proposées et qu’importent les adversaires qui lui font face. Certes épaulé convenablement par la triplette Dennis Schröder (18 points) — Lonnie Walker IV (19 points, 5 rebonds) — Thomas Bryant (17 points, 10 rebonds), il lui aura cependant manqué le soutien d’un autre All-Star ou d’un energizer en sortie de banc, pour réussir à dominer les Kings malgré une défense collective aux abonnés absents. Il lui aura donc manqué Anthony Davis et Russell Westbrook, en somme…

⛔ Le manque de créateurs à Los Angeles. Sans Russell Westbrook ni Austin Reaves, les Lakers devaient s’en remettre à LeBron James et Dennis Schröder, voire Patrick Beverley et Kendrick Nunn, pour créer et produire des choses en attaque. Malgré quelques passages intéressants, on a globalement vu que le jeu californien était très pauvre sans la paire Westbrook/Reaves pour épauler et soulager LeBron James. D’autant plus quand le « King » (11 passes décisives) se reposait. Ce qui a engendré, lors de certaines séquences, des difficultés à trouver la faille offensivement et surmonter les absences défensives.

LA SUITE

Sacramento (17-13) : réception de Washington, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Los Angeles (13-18) : réception de Charlotte, dans la nuit de vendredi à samedi (04h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.