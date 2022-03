Stats & Highlights | Denver et Minnesota ne s’arrêtent plus, Detroit fait tomber Atlanta

Troisième victoire de suite pour les Nuggets, face à une équipe des Warriors très diminuée. Denver a besoin de continuer de gagner car derrière, ça pousse. Les Wolves sont en effet sur cinq succès d’affilée.

En battant les Hawks, les Pistons remportent un troisième match de suite. C’est leur record de saison. New York a de son côté battu Sacramento avec une grosse deuxième période et un très bon Julius Randle.

Detroit – Atlanta : 113-110 (après prolongation)

En second quart-temps, les Hawks prennent le large grâce aux paniers primés de Danilo Gallinari. Ils ont le match en main, mais sans faire l’écart, notamment parce que Trae Young, qui avait bien démarré, est très maladroit.

Les Pistons de Cade Cunningham (28 points, 10 passes) s’accrochent et dans le « money time », les joueurs de Nate McMillan manquent les shoots décisifs. Trae Young se loupe pour donner la victoire aux siens. En prolongation, le rookie de Detroit brille et offre une troisième victoire de suite à la franchise du Michigan.

Pistons / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 35 8/15 3/7 4/6 0 4 4 2 2 0 1 0 0 23 19 S. Bey 32 3/11 2/6 1/2 3 3 6 1 5 0 1 0 -4 9 6 I. Stewart 10 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -4 0 1 C. Joseph 22 2/4 0/0 0/0 2 3 5 2 1 0 1 0 -10 4 8 C. Cunningham 43 10/25 2/7 6/7 1 5 6 10 5 1 3 1 +11 28 27 K. Olynyk 17 3/4 0/0 0/0 1 3 4 2 4 0 2 0 0 6 9 M. Bagley III 36 9/16 1/3 0/0 4 6 10 1 2 2 1 1 +11 19 25 I. Livers 25 3/6 3/6 0/0 1 1 2 3 3 3 2 0 -1 9 12 K. Hayes 31 5/8 1/3 2/4 1 3 4 6 2 1 1 0 +13 13 18 R. McGruder 14 0/3 0/1 2/4 1 3 4 0 2 0 0 0 -1 2 1 Total 43/93 12/33 15/23 15 32 47 27 27 7 12 2 113 Hawks / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 32 7/13 2/5 1/2 2 9 11 2 4 0 2 0 +4 17 21 D. Hunter 37 4/10 1/4 6/8 1 1 2 1 5 1 2 1 -7 15 10 C. Capela 33 4/6 0/0 1/2 5 7 12 1 2 0 0 2 +2 9 21 T. Young 39 5/20 2/7 2/4 2 2 4 12 2 0 5 0 -7 14 8 B. Bogdanovic 39 8/19 2/11 4/4 1 4 5 6 6 0 1 2 +4 22 23 D. Gallinari 21 5/9 3/6 1/2 0 4 4 0 2 0 1 0 -3 14 12 O. Okongwu 19 1/3 0/0 0/0 1 3 4 0 2 0 1 1 -4 2 4 L. Williams 17 6/8 1/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -1 13 13 D. Wright 27 2/5 0/3 0/0 1 4 5 5 0 2 1 0 -5 4 12 T. Luwawu-Cabarrot 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 Total 42/93 11/38 15/22 13 35 48 28 25 3 13 6 110

Minnesota – Portland : 124-81

Même sans D’Angelo Russell et Anthony Edwards, les Wolves ont écrasé les Blazers, privés eux d’Anfernee Simons. Avec douze points en premier quart-temps, Karl-Anthony Towns fait déjà la différence. Portland a déjà seize points de retard.

Minnesota enfonce le clou dès le deuxième acte, face à une équipe qui commet trop de fautes et perd trop de ballons. Le match est plié à la pause ou presque. Malik Beasley et Towns inscrivent 20 points à eux deux en troisième quart-temps et les Wolves peuvent se reposer dans un dernier quart-temps qui n’a aucun intérêt.

Timberwolves / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 19 1/3 0/0 2/2 2 5 7 1 1 1 0 0 +21 4 11 J. McDaniels 26 2/9 1/5 3/3 2 3 5 1 2 0 2 2 +19 8 7 K. Towns 24 8/14 1/1 10/15 7 6 13 1 2 1 2 2 +34 27 31 P. Beverley 22 2/7 1/5 1/2 1 9 10 7 3 0 3 1 +23 6 15 M. Beasley 28 6/16 5/14 2/2 0 1 1 1 1 2 0 0 +21 19 13 T. Prince 17 2/9 1/6 0/0 0 3 3 0 3 0 4 1 +8 5 -2 N. Knight 10 0/0 0/0 4/4 1 2 3 1 1 1 1 0 +12 4 8 J. Layman 12 1/6 0/2 3/4 2 5 7 1 1 0 1 1 +13 5 7 J. Okogie 20 4/7 1/3 0/0 1 1 2 0 3 2 1 0 +13 9 9 N. Reid 21 5/8 2/3 6/7 2 9 11 0 4 1 2 1 +13 18 25 J. McLaughlin 20 4/8 1/3 2/3 1 2 3 6 1 2 2 1 +14 11 16 J. Nowell 12 2/2 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 1 0 +15 6 7 L. Bolmaro 9 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 +9 2 1 Total 38/92 13/43 35/44 19 48 67 21 25 10 20 9 124 Trail Blazers / 81 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 29 1/6 0/0 0/0 2 5 7 0 3 0 1 0 -33 2 3 T. Watford 30 4/8 1/1 2/2 2 5 7 3 6 0 2 1 -28 11 16 B. Williams 34 7/18 2/7 11/16 2 6 8 2 4 4 4 1 -25 27 22 J. Hart 28 2/12 1/6 1/2 0 5 5 4 1 1 2 0 -21 6 3 C. Elleby 30 2/6 0/0 1/2 0 3 3 0 2 0 2 1 -25 5 2 G. Brown III 22 0/7 0/2 1/2 0 2 2 1 5 1 0 1 -15 1 -2 E. Hughes 19 0/4 0/2 1/2 0 2 2 0 3 2 1 1 -20 1 0 K. Blevins 14 4/6 2/4 1/2 0 1 1 0 2 0 0 0 -13 11 9 B. McLemore 8 0/2 0/2 3/3 0 0 0 0 1 1 2 0 -1 3 0 K. Johnson 26 3/14 1/4 7/7 2 5 7 1 3 1 3 0 -34 14 9 Total 23/83 7/28 28/38 8 34 42 11 30 10 17 5 81

Denver – Golden State : 131-124

Les Warriors avaient volontairement abordé ce match en retard (prévu le 30 décembre, mais repoussé à cause du Covid-19) avec une équipe C puisque Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins étaient absents. Néanmoins, pendant presque trois quart-temps, ils ont été dedans.

Ensuite, Nikola Jokic, encore énorme avec un triple-double (32 points, 15 rebonds et 13 passes), a été trop fort. Les Nuggets passent un 27-18 en neuf minutes. Enfin, en dernier quart-temps, c’est Austin Rivers qui tue la rencontre, dans les dernières minutes.

Nuggets / 131 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 32 7/11 0/3 4/4 1 4 5 1 2 0 2 1 +11 18 19 A. Gordon 28 2/4 0/1 4/5 0 0 0 5 4 0 1 1 +12 8 10 N. Jokic 35 12/17 0/0 8/15 3 12 15 13 3 0 3 1 +14 32 46 M. Morris 32 6/11 2/6 4/4 0 5 5 7 0 1 0 0 +15 18 26 A. Rivers 35 6/12 2/6 1/1 0 2 2 4 3 3 1 0 +7 15 17 Ja. Green 16 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 3 0 1 0 -6 4 6 D. Cousins 13 4/10 1/2 4/6 3 3 6 3 2 1 0 1 -5 13 16 F. Campazzo 6 0/3 0/3 0/2 0 0 0 1 3 1 0 0 -4 0 -3 B. Hyland 10 1/4 0/2 2/2 0 2 2 4 1 1 0 0 -4 4 8 B. Forbes 14 0/2 0/2 2/2 0 0 0 0 2 1 1 0 -2 2 0 D. Reed 20 6/8 5/7 0/0 0 3 3 1 2 0 0 1 -3 17 20 Total 46/84 10/32 29/41 7 34 41 39 25 8 9 5 131 Warriors / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Toscano-Anderson 22 3/5 2/3 0/1 1 4 5 2 4 0 0 0 +4 8 12 K. Looney 29 5/8 0/0 3/6 6 5 11 4 4 1 1 0 -9 13 22 D. Lee 26 3/7 0/3 2/3 0 6 6 1 4 1 0 0 +7 8 11 J. Poole 34 11/19 8/12 2/2 0 3 3 7 4 1 5 0 -6 32 30 M. Moody 36 10/23 5/12 5/6 1 2 3 1 0 1 3 0 -10 30 18 N. Bjelica 18 1/6 0/2 0/0 0 5 5 5 2 0 3 0 +3 2 4 J. Kuminga 29 6/9 1/4 3/3 0 4 4 0 4 0 0 0 -13 16 17 Q. Weatherspoon 16 4/5 1/1 2/2 0 2 2 1 5 0 0 0 +3 11 13 C. Chiozza 29 2/6 0/3 0/0 1 1 2 8 3 1 2 0 -14 4 9 Total 45/88 17/40 17/23 9 32 41 29 30 5 14 0 124

Sacramento – New York : 115-131

En première mi-temps, les Knicks étaient à côté de leur match. Menées de quinze points à la pause, les troupes de Tom Thibodeau n’avaient inscrit que 48 points. En troisième quart-temps, Julius Randle se réveille et ça change tout.

L’intérieur marque 17 points, Immanuel Quickley et Evan Fournier le secondent et New York colle 44 points aux Kings. Les Knicks sont désormais devant. Immanuel Quickley et RJ Barrett aident encore une fois Julius Randle (46 points) en dernier quart-temps dans un 11-0 qui fait le break définitivement. Sacramento a perdu le fil, puis la rencontre, et Domantas Sabonis a lui perdu ses nerfs, en prenant deux fautes techniques.