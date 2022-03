En écartant les Lakers, les Spurs permettent à Gregg Popovich d’égaler le record de Don Nelson

Quasiment assurés de terminer avec un bilan négatif, pour la troisième année de suite, les Spurs voulaient effacer une série de quatre défaites consécutives.

Mission accomplie face à des Lakers qui, en plus d’Anthony Davis, devaient faire sans LeBron James, sur la touche en raison de douleurs au genou, quelques heures après son éruption face aux Warriors.

Les Californiens n’ont mené qu’à deux reprises dans ce match, et d’un petit point à chaque fois. Là où les locaux ont connu jusqu’à 14 points d’avance dans le second quart-temps (36-50). Les Lakers sont tout de même parvenus à s’accrocher au score à la pause (56-62), et même de revenir à une possession pour l’entame de la dernière période (95-92).

Mais dans le dernier quart-temps, plus défensif que les autres, ils n’ont pas trouvé la parade face au jeu en périphérie de Dejounte Murray et l’activité intérieure de Jakob Poeltl. Ainsi, les Spurs ont conservé deux ou trois possessions d’avance dans les cinq dernières minutes de la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bonne gestion du « money time » des Spurs. Sur un panier à 3-points de Talen Horton-Tucker, les Californiens revenaient à seulement trois points des Spurs (108-105). Mais ces derniers ont bien abordé le dernier virage en sanctionnant le « small ball » d’en face avec des ballons distribués vers Jakob Poeltl. En défense, Joshua Primo et Tre Jones ont fait quelques gestes décisifs pour empêcher leurs adversaires de marquer pendant trois minutes.

– Gregg Popovich égale Don Nelson ! Avec 1 335 succès en carrière, le légendaire coach des Spurs n’a plus besoin que d’une victoire supplémentaire pour dépasser Don Nelson, l’ancien technicien des Warriors ou des Mavs qui détient actuellement le record chez les entraîneurs. Celui-ci avait remporté 56% de ses matches coaches là où « Pop » affiche… 66% de victoires. Il tentera de s’emparer du record mercredi face aux Raptors.

– Maladresse générale aux lancers-francs. Alors que les deux équipes ont shooté correctement, en délaissant le tir à 3-points où elles ont été moins efficaces, elles ont toutes les deux souffert aux lancers-francs, sans atteindre la barre des 70% de réussite. Le 16/30 des Spurs, l’une des équipes les plus maladroites de la ligue en la matière avec les Lakers cette saison, fait vraiment tâche.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Des ballons perdus, du déchet à 3-points mais une nouvelle prestation de All-Star pour le meneur texan qui a instauré le bon tempo, terminer dans la raquette quand il le fallait et s’est encore donné en défense.

✅ Jakob Poeltl. Très bon dans le dernier quart-temps notamment, il a fait payer Frank Vogel qui a préféré maintenir son « small ball » en place, avec Carmelo Anthony au poste de pivot. Celui-ci, malgré ses bonnes intentions en défense, n’a pas fait le poids face à la taille du pivot des Spurs.

✅ Austin Reaves. Au milieu des cinq joueurs qui ont dépassé les 13 points côté Lakers, c’est lui qui a connu le moins de déchets tant aux tirs, qu’au niveau des ballons perdus. Il a également eu l’impact le plus favorable au score (+11).

⛔ Russell Westbrook. Meilleur rebondeur et passeur de son équipe, le meneur n’a pas eu le rendement qu’on était susceptible d’attendre de lui en l’absence du tandem LeBron James – Anthony Davis. Il a souffert dans le dernier quart-temps avec seulement 1/6 aux tirs en raison d’une propension à forcer à proximité du cercle. Il a également raté un lay-up ouvert.

LA SUITE

Spurs (25-40) : réception des Raptors, mercredi.

Lakers (28-36) : déplacement à Houston, mercredi.