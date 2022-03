Heat – Rockets : retour gagnant pour Victor Oladipo

Il aura fallu plus de 15 minutes au Heat pour rentrer dans cette rencontre. Amorphes en début de match au point d’être menés de 13 points, les Floridiens ont donné confiance à des jeunes Rockets motivés. Kevin Porter Jr. et Jalen Green montrent l’exemple et agressent la défense du Heat qui a du mal à avoir son rendement individuel.

En confiance, Houston alterne bien le jeu en attaque, et Alperen Sengun montre de belles choses au poste 5. Déterminés à jouer vite, et même très vite, les hommes de Stephen Silas posent de gros problèmes à Miami. Heureusement, le Heat peut compter sur Tyler Herro en sortie de banc. Après un premier passage raté dans le premier acte, il règle la mire, et plante 15 points en cette fin de première mi-temps. Surtout, il permet à son équipe d’infliger un 23-6 aux Rockets et de mener à la pause (62-58).

Houston a laissé passer sa chance en première période puisque Jimmy Butler prend les choses en main au retour des vestiaires. Soulagé par la retour de Kyle Lowry, il redevient l’option numéro 1 en attaque et il peut se concentrer sur le scoring. Il pénètre un maximum, pour aller au bout ou pour trouver un équipier seul. Petit à petit, le score dépasse la barre de 10 points d’écart et Miami a le contrôle du match.

Dans le dernier acte, Tyler Herro continue son show et il ne baisse pas de pied. Adroit en catch-and-shoot, il peut aussi aller driver vers le cercle. À l’arrivée, Miami s’impose 123-106 et assoie sa place de numéro 1 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Victor Oladipo. Onze mois et deux opérations plus tard, c’était le grand retour de Victor Oladipo sur les parquets NBA, et il a eu droit à une belle ovation du public. Face à son ancienne équipe, il a été parfait, et il a même rassuré tout le monde en provoquant un passage en force dès la première action. Bon en défense, il a prouvé qu’il avait l’ADN du Heat. En attaque, il termine la rencontre avec 11 points et quelques actions décisives. Mais l’essentiel est ailleurs puisque son retour a donné le sourire à toute une franchise.

– Le retour de Kyle Lowry. Toujours pour des raisons personnelles, Kyle Lowry était éloigné des terrains depuis plusieurs matches. Il est de retour, et son influence est grande sur le groupe. Même s’il ne marque pas, il met la balle sous le bras, apporte de la dureté en défense, et il soulage Jimmy Butler dans la gestion du jeu.

– Le début de match de Jalen Green. Sur une grosse série depuis le All-Star Break, le rookie des Rockets a débuté le match par un 4 sur 4 à 3-points en cinq minutes.

TOPS/FLOPS

✅Tyler Herro. Son début de match n’est pas bon, mais il ne doute pas. Le 6e homme du Heat a continué à tirer et l’adresse s’est inversée. Résultat, c’est lui qui fait craquer Houston en fin de première mi-temps, et il termine meilleur marqueur de la rencontre avec 31 points.

✅Kevin Porter Jr/Jalen Green. Petit à petit, le duo commence à trouver son rendement et des automatismes. Moins passeur, Kevin Porter Jr montre de l’agressivité. Il se partage les attaques avec Green et les deux hommes font mal. Ce soir, Butler a eu du mal parfois à contrôler l’enthousiasme de ses jeunes joueurs. Déjà très en vue face à Memphis, les deux hommes sont clairement le visage de Houston.

✅⛔Bam Adebayo. Déjà samedi face aux Sixers, il avait donné l’impression de marquer le pas, et c’est essentiellement physiquement. Même s’il signe un beau double-double (18 pts, 10 rbds), l’intérieur All-Star souffre en défense, et le jeune Alperen Sengun lui a parfois causé des soucis.

LA SUITE

Miami (44-22) : réception mercredi des Suns pour le choc des leaders.

Houston (16-49) : les Rockets reçoivent mercredi les Lakers.