Joel Embiid (43 points) piétine les Bulls

Défaits 4 fois d’affilée avant de se rendre à Philadelphie, les Bulls espèrent signer une victoire référence face aux 76ers, deuxièmes de la conférence Est. Leur entame de match est encourageante : malgré 2 fautes rapides Zach LaVine, Chicago tient un bon rythme offensif, en grande partie grâce au super départ de DeMar DeRozan (11 points dans le premier quart-temps).

Mais les 76ers ont du répondant et ne tardent pas à lancer la machine : sous l’impulsion de James Harden et Joel Embiid, qui se trouvent facilement sur « pick-and-roll », les locaux sont dans le rétroviseur de Chicago. Avant de prendre complètement feu : cinq tirs à trois-points consécutifs, dont un de James Harden qui rejoint Reggie Miller à la troisième place du classement du nombre de tirs primés inscrits en carrière, et un « run » de 19-7 pour conclure le premier quart-temps en beauté (37-32).

Le second quart-temps est peu plus décevant et n’offre pas grand chose à se mettre sous la dent. Les deux formations sont assez maladroites (9/25 Chicago, 7/18 Philly), et hormis un bon passage de Ayo Dosunmu côté Bulls et un Joel Embiid qui gonfle facilement son total de points (19 points à la mi-temps), rien de transcendant n’est à noter. On relève tout de même l’énorme disparité aux lancers-francs entre les deux équipes au cours de la première mi-temps : 8 tentatives des Bulls, contre 20 (dont 10 duo Harden – Embiid) pour les 76ers, toujours en tête à la pause (59-53).

Au retour des vestiaires, Joel Embiid n’a plus de temps à perdre et veut distancer les Bulls pour de bon : le Camerounais monte en puissance et commence à sévèrement punir la défense de Chicago. Dans le seul troisième quart-temps, le pivot inscrit 19 points, et son total après trois quart-temps s’élève à 38 unités (à 13/21, avec 11 rebonds). Les 76ers défendent bien et intelligemment : une prise à deux est constamment envoyée sur DeMar DeRozan quand celui-ci joue un « pick-and-roll ». Les Bulls calent en attaque (8/19) et l’écart passe à +10 (88-78) après 36 minutes.

Chicago trouve l’énergie du désespoir à l’entame du dernier quart-temps et coupe l’écart à 7 points. Les 76ers prennent un temps-mort et repartent de plus belle : trois tirs primés de Georges Niang et Isaiah Joe et un panier avec la faute de Tyrese Maxey plus tard, revoilà l’écart bien au-dessus des 10 points (107-91). Le chrono défile, et malgré une ultime réaction de Zach LaVine, les Bulls sont trop courts et s’inclinent pour la cinquième fois consécutive (121-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La soirée prolifique de James Harden. Proche du triple-double (16 points, 14 passes et 8 rebonds), « The Beard » continue de grimper dans les classements de l’histoire. Cette nuit, il est à la fois devenu le troisième tireur extérieur le plus prolifique de l’histoire en égalant Reggie Miller, mais il s’est également emparé de la 9e place du classement des lancers-francs inscrits en carrière. Avec un 5/6 sur la ligne de réparation ce soir, il double Paul Pierce.

Joel Embiid reste invaincu face aux Bulls. La franchise de Chicago va finir par cauchemarder de Joel Embiid. Depuis le début de sa carrière en 2016 (draft en 2014, mais deux saisons blanches avant de jouer), le « Process » n’a jamais perdu contre les Bulls : 11 victoires en autant de matches. À l’occasion de cette 11e victoire, il s’est fait plaisir : 43 points (15/27 aux tirs, 12/16 aux lancers-francs), 14 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres. Face à une raquette de Chicago limitée (Nikola Vucevic absent, Tristan Thompson titulaire), le pivot de Philly a perpétué son traditionnel carton annuel face aux Bulls.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden et Joel Embiid. Pour leur 5e match ensemble seulement, les deux hommes forts des 76ers ont brillé, une nouvelle fois. Inarrêtables sur « pick-and-roll », ils n’ont eu aucun mal à exposer une défense de Chicago plus aussi imperméable qu’en début de saison. Les 76ers possèdent aujourd’hui le meilleur duo de la ligue.

✅ Matisse Thybulle. Malgré une ligne de stats modeste (12 points et 1 rebond), l’ailier australien a été impeccable face aux Bulls. Par son habituelle excellente défense évidemment, mais aussi par ses déplacement loin du ballon en attaque, et notamment ses coupes à l’opposé de James Harden, porteur de balle principal. Le barbu lui rend la vie facile et parvient à le sublimer offensivement par sa vision de jeu toujours au point. Malgré ses limitations offensives, Thybulle réussit quand même à peser.

✅⛔️ DeMar DeRozan et Zach LaVine. Sentiment contrasté pour les deux All-Star de Chicago. Le premier a été le seul à tenir tête aux 76ers en première mi-temps, avant de peiner à garder le rythme en deuxième période. Le second était lui en difficulté avant la pause, avant de monter durant la deuxième partie de match. Ils n’ont pas réussi à joindre leurs forces au même moment, et à l’image de leurs équipes, ont livré un match décousu. Ils compilent quand même 49 points (26 de LaVine, 23 de DeRozan), à… 15/37 aux tirs.

LA SUITE

Philly (40-24) : un peu de repos avant la réception de Brooklyn jeudi, et le retour de Ben Simmons

Chicago (39-26) : déplacement à Detroit, mercredi